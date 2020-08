L’un des principaux événements de l’épisode de Monday Night Raw de cette semaine mettra en vedette la championne féminine de SmackDown Bayley affrontant Asuka dans une compétition en simple avec l’implication de SummerSlam. Si cette dernière parvient à vaincre la championne de la marque bleue, elle pourrait décrocher une chance au titre lors de la plus grande fête de l’été.

Asuka était l’ancienne Championne des Femmes de Raw qui n’a jamais perdu le titre par tombé ou par soumission, mais elle a plutôt été comptée. Bayley a attaqué Kairi Sane dans les coulisses, forçant sa meilleure amie à quitter le ring alors que le match pour le titre contre Sasha Banks se déroulait. Donc techniquement, une revanche est à venir, de toute façon qui devrait être confirmée sur WWE Raw.

Retribution: ce que la WWE envisage de faire avec la mystérieuse faction

Cependant, la WWE ne voudra peut-être pas céder une défaite à Bayley car Vince McMahon est très haut sur la championne féminine de SmackDown. Ainsi, une interférence pourrait avoir lieu pendant le match prévu ce soir qui déterminerait le résultat. WWE.com a écrit dans son aperçu que le nouveau groupe nommé Retribution pourrait interrompre et déclencher une distraction sur la scène.

«Asuka est en train de récupérer Sasha Banks & Bayley, et The Empress est sur le point de récupérer son titre de Raw Women. Mais pour défier The Boss à SummerSlam, elle devra d’abord passer par la championne féminine de SmackDown Bayley.

L’Empress of Tomorrow n’a pas oublié le passage brutal que Bayley a infligé à son amie proche Kairi Sane, et elle cherchera certainement à le faire regretter à Bayley. Mais la rétribution aveuglera-t-elle Asuka et lui coûtera-t-elle une chance de récupérer son titre?

Le résultat devrait aller en faveur d’Asuka qui pourrait remporter une victoire par disqualification et ainsi remporter un match pour le titre contre Sasha Banks à SummerSlam pour le WWE RAW Women’s Championship.

Spoiler: Randy Orton va détruire Ric Flair sur WWE Raw?

Le président de la WWE, Vince McMahon, a récemment été d’humeur très intéressante. Il a passé un appel téléphonique avec l’équipe de rédaction vendredi soir dernier, où il a rejeté toutes les idées qu’ils avaient formulées avec les émissions de cette semaine.

le Newsletter de Wrestling Observer a noté que McMahon a mentionné quelques bonnes choses lors de l’appel téléphonique du 31 juillet. Au cours de cette conférence de quatre heures, McMahon a exprimé son opinion sur beaucoup de gens et il a mis Bayley de manière importante.

McMahon aurait « parlé pour toujours de combien il aime Bayley et sa nouvelle personnalité. » Le personnage de talon qu’elle joue actuellement lui a également valu un acte de foi. Les choses ont également porté leurs fruits pour elle, car elle est la championne depuis plus de 300 jours et ce n’est plus le cas.