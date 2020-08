WWE.com

S’adressant récemment à Digital Spy, la chef de la marque de la WWE, Stephanie McMahon, a révélé qu’un certain nombre de stars étaient initialement contre le surnom de « The Man » de l’ancienne championne féminine de Raw et SmackDown Becky Lynch.

Après avoir perdu une triple menace pour le titre SmackDown Women’s à SummerSlam 2018, Becky Lynch s’est finalement cassée et a commencé à se transformer en un nouveau personnage qui allait bientôt devenir l’un des plus populaires de l’histoire de la WWE.

Cependant, tout le monde n’était pas aux anges avec sa décision éventuelle de commencer à se désigner comme «l’homme».

Stephanie McMahon a fait la lumière sur la réaction précoce dans les coulisses au nouveau surnom de la star irlandaise:

«(The Man) était vraiment son idée. C’est drôle parce que certaines femmes y étaient très opposées du genre: «Pourquoi devez-vous vous appeler l’homme? Pourquoi ne peux-tu pas être la femme?

Bien que beaucoup pensent que son choix de titre n’avait pas de sens, Lynch ne l’a pas pris au pied de la lettre et McMahon a fait allusion à son utilisation pour se démarquer comme la « personne la plus réussie de la salle ».

«Mais elle ne l’a tout simplement pas pris, vous savez, trop littéralement. Le but était de retourner cette nomenclature à son oreille, à droite, parce que tout le monde dit: «Oh, la personne la plus grande et la plus réussie dans la salle est The Man. Eh bien, pourquoi l’homme ne peut-il pas être une femme?

Le gadget a instantanément disparu et Lynch a remporté le tout premier événement principal féminin à WrestleMania 35, battant Ronda Rousey et Charlotte Flair pour devenir à la fois SmackDown et Raw Women’s Champion.

Au cours de sa conversation avec Digital Spy, McMahon a également noté que la WWE « travaillait activement » à obtenir plus d’écrivains dans la salle de l’écrivain.