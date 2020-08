Le dernier épisode de SmackDown avant SummerSlam 2020 a été diffusé hier soir avec une nouvelle expérience pour les fans de WWE ThunderDome. Les championnats Intercontinental et Tag Team étaient en jeu ce soir-là. En outre, Big E devait participer à un concours en simple contre Sheamus. Découvrez les résultats du spectacle qui a eu lieu au Amway Center à Orlando, en Floride.

Après une introduction épique à la ThunderDome, Le président de la WWE, Vince McMahon, a semblé lancer SmackDown. Alors qu’il faisait la promotion de SummerSlam 2020, The Fiend Bray Wyatt a fait son entrée par la rampe. Les deux regardèrent fixement quand Braun Strowman apparut. McMahon a quitté le ring tandis que Strowman et Fiend ont eu une confrontation.

euh…. # SmackDown #WWEThunderDome #TheFiend @WWEBrayWyatt pic.twitter.com/C7ULhrDZDi – WWE (@WWE) 22 août 2020

Tout à coup, Retribution est apparu et a encerclé ces deux là. Les lumières se sont éteintes et The Fiend était parti. La faction des talons a ensuite attaqué Strowman debout sur le ring. Deux groupes de membres de la liste de SmackDown se sont précipités sur le ring pour les affronter. Strowman a éliminé Drew Gulak et Jey Uso avant de quitter le ring.

ICI NOUS ALLONS !!! # SmackDown #WWEThunderDome pic.twitter.com/whFWh5f5CS – WWE (@WWE) 22 août 2020

😮 😮 ​​😮 😮 # SmackDown #WWEThunderDome @BraunStrowman pic.twitter.com/5pKSidCp7M – WWE (@WWE) 22 août 2020

Big E contre Sheamus était le concours d’ouverture de SmackDown avec des superstars entourant le ring. E a couru l’épaule d’abord dans le poteau du ring alors que Sheamus a frappé le bruit blanc. En se préparant pour le Brogue Kick King Corbin a laissé tomber Matt Riddle à l’extérieur du ring. E en a profité et l’a enroulé pour la victoire.