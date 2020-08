Il semble qu’un match sans précédent dans la WWE se prépare où Daniel Bryan pourrait être vu dans un match contre The Rock. Toute la situation a été créée par une altercation sur les réseaux sociaux où les deux anciens champions de la WWE avaient l’intention de s’affronter lors d’un match. Le défi a été posé qui a été rapidement accepté pour monter la scène.

Comme on le voit sur Twitter, Daniel Bryan a pris son compte plus tôt et a commenté qu’il a toujours voulu lutter contre The Rock compte tenu du nombre de fois où sa fille l’a forcé à écouter la chanson «You’ are Welcome». Ceci est du film «Moana» de Disney, qui mettait en vedette The Brahma Bull dans un rôle de doublage.

Daniel Bryan a écrit ce qui suit, «J’adorerais faire un match avec @TheRock basé uniquement sur le nombre de fois où ma fille m’a fait écouter« You’ are Welcome ». Et puis, bien sûr, c’est coincé dans ma tête et je le chante toute la journée. [monkey see emoji]. »

The Rock a répondu au tweet sur un match potentiel entre les deux. Il a plaisanté en disant qu’il était prêt à verrouiller les cornes avec Daniel Bryan à l’intérieur de cet anneau. Il a également félicité Bryan et sa femme, la WWE Hall of Famer Brie Bella, qui ont accueilli leur nouveau petit garçon le 1er août.

«Je peux voir l’écriture sur ce mur à des kilomètres de distance – je vais travailler à nouveau dans l’esprit d’être une fille papa [flower emoji] [laughing emoji] [muscle emoji]», A écrit The Rock sur Twitter. « Faisons le. Et félicitations frère pour la nouvelle arrivée. Nous sommes ravis pour vous, maman B et la famille [folding hands emoji] [heart emoji] »

Pour ceux qui ne se souviennent pas, The Rock et Daniel Bryan avaient auparavant un segment le Monday Night RAW en 2012. C’était dans la nuit de l’épisode Raw 1000 où le champion du peuple est revenu pour ruiner le mariage prévu de Bryan avec AJ Lee. La victime a fait une diatribe pendant des semaines pour suivre en laissant entendre une querelle, mais cela n’a jamais semblé être un scénario.

À ce stade, The Rock est retiré de la scène de lutte professionnelle alors que Daniel Bryan profite à nouveau de la paternité. Donc, techniquement, il n’ya aucune chance de voir ces deux-là participer à un match.

Sur une note connexe, Vince McMahon a également félicité les Bella Twins pour avoir accueilli les deux bébés garçons dans la famille, le week-end dernier. C’est le deuxième enfant de Daniel Bryan et Brie Bella alors que Nikki Bella et sa fiancée Artem Chigvintsev sont devenus père pour la deuxième fois.