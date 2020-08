Asuka participera à deux matchs distincts à Summerslam car elle a maintenant remporté deux matchs pour le titre lors de l’événement à la carte.

Hier soir sur Smackdown, un Triple Brand Battle Royal sur SmackDown est tombé, ce qui a vu Asuka apparaître comme un participant surprise. Elle a fini par éliminer Shayna Baszler pour remporter la victoire. Ainsi, elle est également devenue la nouvelle prétendante numéro un à la championne par équipe de la WWE, Bayley, pour son titre féminin de SmackDown, car les deux vont maintenant se verrouiller sur la ceinture à Slam été.

Summerslam: ensemble de match pour le titre et les cheveux des femmes de Smackdown

Smackdown Battle Royal présentait Asuka, Baszler, Tamina Snuka, Tegan Nox, Shotzi Blackheart, Ruby Riott, Liv Morgan, Bianca Belair, Peyton Royce, Billie Kay, Naomi, Lacey Evans, Dana Brooke et Nikki Cross comme adversaires. Baszler a une fois envoyé Asuka hors du ring, mais elle a atterri sur Banks et Bayley et a rebondi sur le ring pour éliminer Baszler et devenir le vainqueur.

Asuka avait déjà battu Bayley à RAW et, conformément à la stipulation de Stephanie McMahon, elle a remporté une chance pour le titre SummerSlam contre Sasha Banks pour le titre féminin RAW.

Samoa Joe: la superstar de la WWE Raw revient bientôt à l’action

Nous recevrons également un match Hair vs Hair à Summerslam où quelqu’un pourrait finir par perdre ses cheveux à la fin du PPV. L’épisode SmackDown de FOX de ce soir a vu Mandy Rose couper une promo dans les coulisses de Sonya Deville, qui a ensuite lancé un défi pour un match sous la stipulation Hair vs. Hair. Le défi est venu en réponse après que Deville a attaqué Rose il y a deux semaines et lui a coupé les cheveux. Rose a fait ses débuts avec sa nouvelle coiffure, la semaine dernière, qui est déterminée à récupérer.

Sonya Deville a accepté le défi de rendre le match officiel à Summerslam qui devrait être diffusé en direct le 23 août. Des rapports récents affirment que l’événement aura lieu au Amway Center d’Orlando, en Floride, mais cela n’a pas été confirmé par la WWE. Pendant ce temps, la carte Summerslam mise à jour est la suivante,

Match pour le titre WWE

Randy Orton contre Drew McIntyre (c)

Match pour le titre universel de la WWE

«The Fiend» Bray Wyatt contre Braun Strowman (c)

Match de titres par équipe RAW

Andrade et Angel Garza contre les bénéfices de la rue (c)

Match pour le titre WWE États-Unis

MVP contre Apollo Crews (c)

Match pour le titre féminin RAW

Asuka contre la championne par équipe féminine de la WWE Sasha Banks (c)

Match pour le titre féminin de SmackDown

Asuka contre Bayley, championne par équipe féminine de la WWE (c)

Match cheveux vs cheveux

Mandy Rose contre Sonya Deville

Dominik Mysterio contre Seth Rollins

Dominik sera autorisé à utiliser des armes