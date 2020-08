AEW.

Une grande partie de la préparation avant le combat pour le tournoi de la Coupe par équipe féminine ‘Deadly Draw’ de l’AEW était axée sur la méthode de livraison choisie par la promotion, et non sur la compétition elle-même.

C’était compréhensible mais finalement contre-productif. Affirmer que les matchs auraient dû se passer sur Dynamite, et non sur YouTube, était noble, car diffuser du contenu sur une plate-forme plus petite indique automatiquement aux téléspectateurs que ce n’est pas aussi important. Le fait que la division féminine de l’AEW n’ait jamais été toujours bien réservée aggrave cela. Quoi qu’il en soit, ce discours a fait plus de mal que de bien, détournant l’attention des artistes pour lesquels il était censé défendre, diminuant le battage médiatique de Deadly Draw à tous les niveaux.

En fin de compte, une grande partie de cette émission n’était de toute façon pas prête pour la télévision.

Les pires moments de l’événement auraient suscité la dérision s’ils avaient été diffusés sur TNT, mobilisant les hordes de trolls et d’acteurs de mauvaise foi prêts à frapper chaque faux pas d’AEW. Ce n’était pas un mauvais spectacle, et rien n’était carrément horrible, même s’il manquait de la brillance, du poli et de la fluidité requis pour les heures de grande écoute – en particulier entre les cordes.

Les lutteurs mis en évidence comprenaient Nyla Rose, The Nightmare Sisters of Allie et Brandi Rhode, Penelope Ford, Anna Jay, et plus encore. Allumons le fusible.