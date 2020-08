En choisissant le prochain groupe de superstars féminines d’élite de la liste actuelle de la WWE, Lacey Evans serait ce nom pour être le favori de la liste. Cette femme a été triée sur le volet par le président lui-même qui est allé directement dans l’image du championnat juste après l’entrée dans la liste principale. Un très petit nombre de Superstars de la WWE ont reçu cette poussée soudaine après leur entrée dans la liste.

Bien que cela ne lui ait pas valu un championnat en temps voulu, cela ne signifie pas que l’équipe créative de la WWE ne la considère pas comme une future superstar de bonne foi, surtout quand elle est quelqu’un qui vient avec une formation militaire, donnant l’exemple. Lacey Evans est une mère et une femme d’affaires qui est une personne aux multiples talents pour inspirer l’homme dans sa vie.

Lacey Evans: Voyage d’une femme militaire pour devenir dame de la WWE

Regardons de plus près la carrière et la vie personnelle de «La Dame de la WWE».

– Lacey Evans est née avec le vrai nom d’Estrella-Kadlec (plus tard – Macey Evans) en Géorgie le 24 mars 1990. Selon les rapports d’ESPN, elle a été «élevée dans une maison déchirée par la dépression et l’abus de drogues et d’alcool». Elle a eu une éducation difficile où elle a souvent vécu dans des tentes pendant son enfance en raison des problèmes juridiques de ses parents. Son père n’a jamais agi en pensant devenir lutteur, puis est décédé des suites d’une overdose de drogue avant d’avoir son essai à la WWE.

– La lutte n’était pas le premier choix de carrière pour Lacey Evans, car elle a rejoint Marine en tant que policier militaire avec l’équipe spéciale de réaction et est devenue une vétéran. Elle a été enrôlée à l’âge de 19 ans et a servi pendant cinq ans, obtenant un baccalauréat. Elle a démarré une entreprise de construction tout en étant en service actif. Tout en étant toujours dans les Marines, elle a été amenée au monde de la lutte professionnelle grâce à un sergent d’état-major qui a promu des spectacles indépendants. Lors du deuxième spectacle auquel Lacey a assisté, le sergent d’état-major l’a réservée dans un match entre hommes et femmes contre lui-même.

– Toujours connue sous le nom d’Estrella-Kadlec, Lacey Evans a été entraînée par Tom Caiazzo au centre de formation de l’American Premier Wrestling à Statesboro, en Géorgie. Elle a fait ses débuts pour la promotion en 2014 et a ensuite remporté le championnat du monde des poids lourds de la société.

– Le 12 avril 2016, Estrella-Kadlec a signé un contrat avec la WWE. Elle a fait ses débuts en lutte sous le même nom lors d’une émission de maison, le 20 octobre. En 2017, son nom de bague a été changé en Lacey Evans qui est le nom de jeune fille de sa sœur.

– Cette même année en juillet, elle a participé au tournoi inaugural Mae Young Classic en battant Taynara Conti au premier tour. Elle a ensuite perdu contre Toni Storm au deuxième tour.

– Peu de temps après, Lacey Evans est devenu un nom régulier sur NXT qui décrivait un personnage de talon. Sa querelle la plus mémorable est venue contre la gagnante du tournoi Mae Young Classic, Kairi Sane.

Lacey Evans pense qu’elle pourrait être enceinte de son collègue de la WWE Seth Rollins!

– Alors que la WWE a commencé à promouvoir ses débuts sur la liste principale à partir du 17 décembre 2018, via une vignette, cela s’est en fait produit le 27 janvier lors du match féminin Royal Rumble. Elle est entrée à la première place, a éliminé les IIconics avant de se faire éliminer par Charlotte Flair.

– Lacey Evans a été recrutée pour la marque Raw dans le cadre du Shake-up de la Superstar de la WWE 2019 et a reçu sa première querelle sur la liste principale sous la forme de la championne féminine de Raw et SmackDown Becky Lynch. Alors qu’elle a perdu l’opportunité de titre féminin brut contre Lynch à Money In The Bank 2019, son droit féminin a aidé Charlotte Flair à remporter le championnat féminin SmackDown de Lynch.

– Lacey Evans et Baron Corbin ont défié Becky Lynch et Seth Rollins pour leurs titres respectifs lors du match par équipe de Last Chance Winner Takes All Mixed aux Extreme Rules 2019, où ils n’ont pas réussi à gagner le match et ont ainsi mis fin à sa querelle avec Lynch. Mais Evans a reçu la distinction d’avoir organisé un événement à la carte dans les six mois qui ont suivi ses débuts dans la liste principale.

– Le 11 octobre, la WWE a recruté Lacey Evans à SmackDown dans le cadre du repêchage de la WWE 2019. En trois semaines, lors de l’événement Crown Jewel, Evans et Natalya sont devenues les premières lutteuses à lutter en Arabie saoudite, où Evans a échoué. Cela a également marqué un tournant pour elle.

– Dans la vie personnelle, Estrella-Kadlec est mariée à un ami de longue date, Alfonso. Ces deux-là ont également une fille nommée Summer. Le couple réside à Parris Island en Caroline du Sud. Ils adorent cultiver autour de leur jardin. De plus, Evans a également lancé le entreprise de fabrication de bougies, récemment.

– Lacey Evans a fait ses débuts dans le jeu vidéo dans le cadre du pack «Rising Stars» de personnages téléchargeables pour WWE 2K19. Elle était également disponible en tant que personnage jouable régulier dans WWE 2K20.

– Bien que Lacey Evans n’ait pas encore décroché sa ceinture de jeune fille à la WWE, elle est 1 fois APW World Heavyweight Championship dans la promotion American Premier Wrestling. Elle est également 1 fois championne FEST féminine et une

Gagnant Queen of the Ring (2014) pour FEST Wrestling. En outre, Pro Wrestling Illustrated l’a classée non. 23 dans la liste des 100 meilleures lutteuses en simple féminin du PWI Women’s 100 en 2019.

(Sources – Wikipédia)