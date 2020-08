WWE.com

Il était une fois, la WCW Saturday Night était le joyau de la télévision WCW. À une époque bien avant que Monday Nitro ne soit même un scintillement aux yeux d’Eric Bischoff, la WCW vivait pour le week-end – 6h05 était le temps et TBS était le lieu.

Les origines de l’émission remontent à une période antérieure à la WCW elle-même, remontant à 1972 sous la bannière de la Georgia Championship Wrestling. Une décennie plus tard, le populaire spectacle de Géorgie est devenu World Championship Wrestling et s’est finalement transformé en WCW Saturday Night en 1992.

Cependant, le match du samedi soir a subi une transformation radicale en 1984, grâce aux événements tristement célèbres du «samedi noir». Dans une première tentative d’étendre son territoire à travers les États-Unis, Vince McMahon a acheté Georgia Championship Wrestling et, par procuration, le créneau horaire de World Championship Wrestling. L’achat a permis à WWF TV de diffuser dans l’ancien espace de programme de la NWA et a immédiatement remplacé The Road Warriors par George ‘The Animal’ Steele.

Les fans n’étaient pas satisfaits; les plaintes ont afflué et les cotes ont chuté. Le contrecoup a finalement conduit McMahon à vendre le tim eslot à Jim Crockett Promotions et a vu les stars familières du passé revenir bientôt. Malheureusement pour Crockett, le million de dollars qu’il avait dépensé pour acheter la machine à sous a essentiellement aidé à financer le premier WrestleMania et le succès de l’événement a finalement mis Crockett à la faillite.

