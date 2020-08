À l’approche de SummerSlam 2020, il est temps de revenir sur l’illustre histoire de cet événement inauguré il y a 33 ans. La tradition d’accueillir le spectacle en été est restée intacte, donnant aux superstars l’occasion de briller et de cimenter leur héritage.

Revenons sur quelques-uns des artistes les plus dominants qui ont dominé l’événement à la carte au fil des ans et ont mérité le droit de s’appeler M. SummerSlam.

M. Summerslam Contenders – De Triple H à Brock Lesnar

Charlotte Flair

La reine sait quand et comment elle doit amener son jeu A à un nouveau niveau car SummerSlam semble être l’un de ces spectacles. Charlotte Flair détient un record de 4-0 en quatre matchs de marque au salon.

Ses débuts à SummerSlam ont eu lieu aux côtés de Paige et Becky Lynch dans un match par équipe de neuf femmes qui a marqué les débuts de Women’s Evolution. Elle a enchaîné avec une victoire sur l’amère rivale Sasha Banks pour remporter le titre féminin, l’année prochaine. L’année suivante, elle a arraché le championnat féminin de SmackDown à Becky Lynch tout en épinglant Carmella dans un match triple menace passionnant. L’année dernière, Flair a soumis Trish Stratus dans un match qui s’est déroulé depuis la ville natale de la WWE Hall of Famer, à Toronto.

Bret Hart

Le Hall of Famer de la WWE a un meilleur bilan que la plupart de ses collègues en ce qui concerne SummerSlam. Hart a participé à trois matchs majeurs lors de l’événement PPV. Bret contre Mr. Perfect en 91, contre The British Bulldog en 92 et contre son frère Owen dans la cage en 94 (qui est souvent surnommé le meilleur match SummerSlam de tous les temps) sont ces trois combats. En plus de cela, nous devrions mentionner le classique du Main Event ’97 contre The Undertaker tout en maintenant un incroyable record de victoires / défaites lors de la vitrine estivale.

