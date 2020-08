SummerSlam va de l’avant les gens, et en plus, ça se passe en été!

Oui, les plans avancés de Vince McMahon pour retarder le spectaculaire grésillement des climats froids de l’hiver, juste pour qu’il puisse accepter des fans faits de sang et d’os plutôt que de pixels flous, ne se sont pas concrétisés, et au lieu de cela, SummerSlam se déroule depuis le vestiges légèrement dystopiques du THUNDERDOME!

On dit que le nouveau cadre a un personnel totalement revitalisé, et la société espère capitaliser sur le facteur de bien-être et de nouveau départ avec un spectacle remarquable. Cela signifie que les événements majeurs sont sur le point de diminuer – en particulier avec Payback juste une semaine fériée ruinante d’ici là – et il est question d’au moins un ou deux retours majeurs.

Des retours majeurs qui, s’ils sont aussi importants que le suggèrent les ragots, dicteront le résultat d’un événement principal qui n’était tout simplement jamais prévu pour 2020 jusqu’à ce que le coronavirus arrive et les déchire tous comme une réécriture de dernière minute par McMahon.

Ailleurs, la réalité est intervenue pour nous voler l’une des stipulations les plus intrigantes de la série, mais dans le grand schéma des choses, cela n’a guère d’importance. Deux titres sont à gagner par une seule personne, et un fils amer vise à prouver que la soupe œil de papa est, en fait, un plat qu’il vaut mieux servir froid.

Prenez votre écran solaire et vos bottes isolantes, alors que nous entrons dans la SummerSlam Lightningsphere!