Le milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro, s’est entretenu avec l’émission de télévision brésilienne Esporte Interativo et a répondu à quelques questions sur le match à venir contre Manchester City et également sur son éventuelle prolongation de contrat avec le club, étant donné que son contrat actuel expirera en 2023.

«Avant la pause, nous traversions une période difficile, mais maintenant c’est une nouvelle normalité pour nous. Ils ne pourront pas compter sur l’avantage du terrain et cela augmentera un peu nos chances, mais les joueurs et les équipes seront les mêmes. Ce sera un beau match, difficile pour les deux camps. C’est vrai que ce ne sera pas facile pour nous à cause de la défaite au match aller, mais nous sommes le Real Madrid et avons les meilleurs joueurs. Nous avons encore des chances de passer », a déclaré Casemiro.

Il semble que le milieu de terrain souhaite prolonger son contrat avec Madrid même s’il expire dans trois ans. Casemiro a été interrogé à ce sujet et a déclaré que ce n’était pas le moment de parler, mais a également déclaré que c’était une « question difficile ».

«C’est une question difficile … Je ne pense pas qu’il soit temps d’en parler. Nous devons penser à City et à rien d’autre. Le club traverse une période difficile à cause de la pandémie et mon agent reviendra quand le moment sera venu », a déclaré Casemiro.

Il a également parlé de Gareth Bale, qui a à peine joué après la quarantaine. Sa situation dans le club ne sera pas plus facile mais il semble qu’il souhaite toujours rester, selon son agent.

«Nous traversons tous des moments difficiles. Bale travaille, il sait que ce n’est pas le meilleur moment de sa carrière mais il continue de travailler et a le soutien des joueurs, du club et de l’entraîneur. C’est un grand joueur, crucial pour nous car il ne peut sortir de nulle part, il l’a prouvé à maintes reprises. Nous comptons sur lui. Quand il est à son meilleur, il fait partie du Top 3, mais maintenant nous devons admettre qu’il n’est pas dans son meilleur moment », a conclu Casemiro.