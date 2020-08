Alors que le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, doit comparaître aujourd’hui devant un tribunal en Grèce, accusé de voies de fait graves et de corruption d’un officiel, des questions sont posées à travers le monde du football sur ce que cela signifiera pour le club et le pays s’il est reconnu coupable. .

« À tout le moins, ce n’est certainement pas une bonne idée pour Harry Maguire de passer une deuxième nuit dans les cellules de la police grecque le jour où il espérait diriger son club, Manchester United, lors de la finale de la Ligue Europa » Le correspondant de football en chef du Telegraph James Blurt écrit:

«Le comportement présumé de son principal défenseur est certainement quelque chose qui [England manager Gareth] Southgate n’appréciera pas.

«Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer également [has] un grand appel à faire sur la façon dont il traite son joueur le plus senior.

«Pour le club et le pays, Maguire a causé un problème inutile. Il peut avoir été une victime innocente et involontaire, injustement pris dans quelque chose simplement à cause de sa renommée, ou cela peut être un moment déterminant de sa carrière. Dans tous les cas, cela doit être un incident qui donne à réfléchir. »

David Hytner du Guardian écrit: «Lorsque Maguire était sur le point de rejoindre United, il leur a dit qu’il voulait devenir leur capitaine; il voulait être un modèle et une figure de proue.

« Cela a bien joué et la raison pour laquelle le demi-centre surnommé » Slabhead « a ensuite été nommé capitaine du club est en partie à cause de sa solidité et de sa fiabilité, de son statut de paire de mains sûre.

«Une nuit de folie et une perte totale de sang-froid de marque ont signifié que la discussion autour de lui est assez différente et il devra faire face aux conséquences.

« Sur le front du football, il reste à voir si Ole Gunnar Solskjær, le manager de United, le conserve comme son capitaine, bien qu’il soutienne normalement énormément ses joueurs. »

Il y a bien sûr eu de nombreux incidents de footballeurs impliqués dans des incidents affreux ivres au fil des ans. Récemment encore, le gardien de but anglais Jordan Pickford a été impliqué dans une bagarre devant un bar de Sunderland et le résultat a été une «amende à six chiffres» de son club, Everton.

Cependant, Pickford n’a pas été arrêté. Maguire, semble-t-il, l’a été.

En outre, il est difficile de se souvenir d’une série d’accusations pires que celles auxquelles Maguire serait confronté. Ce n’est pas simplement une bagarre de pub. C’est cela en plus de la résistance à l’arrestation, des insultes verbales, des coups de poing, des bousculades et des coups de pied des policiers au sol et des tentatives de corruption – on pourrait supposer, pour essayer de faire disparaître la situation.

Il n’y a pas de précédent de mémoire d’homme sur ce qu’un club de football ferait avec un joueur qui aurait commis de tels actes, et encore moins un capitaine. Donc, si cela s’avère vrai, Ole Gunnar Solskjaer et le conseil d’administration de Manchester United ont des décisions sérieuses à prendre.

Il y a aussi une énorme différence entre une arrestation soupçonnée de tels crimes et une condamnation pour ces crimes. Si, comme cela est rapporté, l’arrestation a déjà eu lieu, cela seul sera probablement exécuté par United. S’il y a une condamnation, la peine devrait vraisemblablement être plus sévère.

Les hommes dans les couloirs du pouvoir à Old Trafford sont avant tout des hommes d’affaires et à Maguire, ils ont le défenseur le plus cher du monde, un actif de 85 millions de livres sterling qu’ils seraient très peu susceptibles de simplement limoger ou de suspendre longtemps, comme cela pourrait être le cas. le cas autrement s’il est reconnu coupable.

Il y a bien sûr encore l’espoir que la situation ne soit pas aussi grave qu’il n’y paraît et qu’elle s’éclaircira rapidement, mais tous les yeux seront tournés vers le palais de justice de Syros aujourd’hui pour voir ce qui se passera ensuite.

