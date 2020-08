Les Bulls sont entrés dans la loterie NBA Draft de jeudi avec 31,9% de chances de se classer parmi les quatre premiers. Ils sont repartis avec le choix n ° 4 et une grande opportunité de soulever leur effectif décevant.

Après avoir retiré son ancien directeur général et entraîneur cette intersaison, Chicago peut vendre ses fans sur un revirement organisationnel plus large s’il choisit judicieusement dans le repêchage. De nombreux contributeurs sont qualifiés pour rester dans les parages si l’équipe devient un candidat à la Conférence de l’Est, et un leadership amélioré devrait aider les choses.

La destination des Bulls avec le choix n ° 4 sera influencée par ce qui se passe devant eux. Selon les rumeurs, au moins six joueurs seraient candidats à une sélection parmi les trois premiers, et on ne sait pas qui pourrait se situer au-delà de cette fourchette. Le Minnesota, Golden State et Charlotte sont en avance sur Chicago dans l’ordre du repêchage de la NBA 2020.

Voici ce que les Bulls pourraient faire et ce que leur liste existante contient:

Où les Bulls choisissent-ils au premier et au deuxième tour?

Les Bulls ont les sélections n ° 4 et n ° 44 au total. Ce dernier choix est au deuxième tour.

Les taureaux simulent des projections de projet

Chicago a plus de gardes que de grands, mais un plus grand potentiel concentré dans son duo de frontcourt composé de Lauri Markkanen et Wendell Carter Jr.

La rédaction d’un grand homme comme James Wiseman ou Obi Toppin pourrait être considérée comme un mauvais signe pour Markkanen ou Carter. La rédaction d’un garde tel que LaMelo Ball signifie que l’équipe devrait immédiatement comprendre son groupe de joueurs de zone arrière décents à décevants, qui comprend Coby White, Zach LaVine, Ryan Arcidiacono et Tomas Satoransky. Kris Dunn et Shaquille Harrison sont des agents libres restreints qui pourraient ajouter à ce blocage.

Tout cela pourrait signifier qu’un attaquant polyvalent est l’option la plus pratique pour les Bulls, bien qu’ils puissent simplement s’en tenir au mantra « meilleur disponible » s’ils ne sont pas amoureux d’Anthony Edwards, Deni Avdija ou Isaac Okoro.

Immédiatement après la loterie NBA Draft, des simulations de projets offraient des projections mixtes pour savoir où les Bulls pourraient aller. Le Chicago Sun-Times leur a prédit de prendre Avdija, The Ringer a prédit qu’ils prendraient Ball, Tankathon et SB Nation leur a prédit de prendre Killian Hayes et Stadium leur a prédit de prendre Toppin.

Avec quels joueurs les Bulls peuvent-ils construire?

Il y a une différence entre qui les Bulls sont obligés de construire et autour de qui ils aimeraient construire.

À moins d’un échange, LaVine, Markkanen, Carter, White et Otto Porter Jr. seront probablement les principaux rouages ​​de l’équipe en 2020-2021. LaVine et Porter (s’il accepte son option de joueur de 28 millions de dollars) seront difficiles à déplacer pour des raisons de salaire. Markkanen, Carter et White sont prêts à rester parce qu’ils sont jeunes, peu coûteux et toujours capables de s’épanouir. Au-delà d’eux, la boue existante des joueurs à Chicago ne se réglera probablement pas encore tout à fait.

Parmi les joueurs que les Bulls ont déjà, peu, voire aucun, semblent susceptibles de devenir des superstars. Markkanen était censé être prêt pour une évasion, mais son jeu a stagné et sa santé a parfois été un problème. Il conserve suffisamment de potentiel pour que l’équipe reste optimiste dans son jeu.

Le blanc est peut-être le plus brillant du groupe. Il a dépassé les attentes des recrues avec une deuxième mi-temps torride interrompue par la pandémie de COVID-19, avec une moyenne de 26,1 points sur 48% de tirs au cours de ses neuf derniers matchs.

Carter ne veut pas être joué au centre mais est un tireur à 19% au-delà de l’arc. Cela dit, il n’a pas été le seul à avoir contesté l’ancien entraîneur Jim Boylen, et bien qu’il ne ressemble pas nécessairement à une star, il en a montré suffisamment pour croire qu’il pourrait être un producteur stable.