Le prétendant poids welter de l’UFC, Neil Magny, a parlé du combat contre Robbie Lawler alors qu’il n’avait que 19 ans.

Ayant récemment eu 33 ans, Magny est l’un des poids welters les plus accomplis à avoir jamais participé à l’UFC et est un éternel candidat au top 15. Mais quand il était étudiant à l’université qui commençait dans le sport alors qu’il n’avait que 19 ans, Magny a déclaré qu’il avait eu la chance de se battre contre le futur Hall of Famer Lawler au H.I.T. Équipe. Désormais, en 2020, Magny a enfin la chance de combattre Lawler le 29 août à Las Vegas, mais cette fois, c’est dans l’Octogone et pas seulement dans une session de combat.

S’adressant à James Lynch de MMA News, Magny a parlé du combat contre Lawler alors qu’il n’avait que 19 ans et a expliqué pourquoi cela lui avait donné la confiance nécessaire pour se rendre à l’UFC.

«Je sens que je suis assez bien contre (Lawler). Je veux dire, c’est un gars avec qui je m’entraînais quand j’ai commencé le MMA. Donc, en voyant comment sa carrière a évolué au cours des 10 dernières années et comment ma carrière a progressé ces 10 dernières années, j’ai l’impression que nous nous correspondons bien. Robbie Lawler possédait en fait un gymnase dans lequel je me suis entraîné à l’université. Lui et Matt Hughes ont acheté l’escouade H.I.T quand j’ai (commencé en MMA) », a déclaré Magny

«Je veux dire, l’entraînement à l’époque était difficile. Un gamin de 19 ans en train d’épargner un gars comme Robbie Lawler. Ce fut une véritable révélation pour moi. Ce sont les sessions où cela m’a vraiment fait me demander si c’était ce que je voulais faire dans la vie ou non. Passer ce test contre Robbie Lawler dans la journée m’a donné la confiance du genre: «Vous savez quoi? Je suis prêt à me battre pour l’UFC. Je suis prêt à en faire ma carrière, prêt à tout faire. »Je suis donc vraiment reconnaissant pour cette expérience que j’ai vécue dans la journée.»

Magny devait combattre Geoff Neal sur la carte du 29 août, mais lorsque Neal est tombé malade, Lawler est intervenu à court préavis. Pour Magny, c’est une opportunité exceptionnelle de combattre un ancien champion des poids welters de l’UFC et de continuer à gravir les échelons dans la division des 170 livres empilés. Cependant, cette certaine confrontation signifie beaucoup plus pour Magny juste en fonction de son histoire dans le sport, et le combat avec Lawler devrait être un très bon pour les fans.

Selon vous, qui gagne, Neil Magny ou Robbie Lawler?