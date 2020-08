Les Indians de Cleveland ont remporté cinq matchs consécutifs, ils ne sont donc guère désespérés pour un bouchon ou un sauveur sur le monticule avant la finale de leur série contre l’hôte des Pittsburgh Pirates jeudi.

Ils peuvent cependant balayer l’ensemble de trois matchs et leur niveau de confiance semble très élevé avec leur partant prévu, Shane Bieber.

Le droitier de 25 ans a non seulement une fiche de 4-0 avec une MPM de 1,30, mais il réussit également le test d’odeur.

Bieber, qui devrait affronter le droitier de Pittsburgh Trevor Williams (1-3, 3,98 MPM), a 54 retraits au bâton au cours de ses cinq premiers départs. C’est le troisième plus grand nombre de départs dans les ligues majeures datant de 1906.

« Nous nous habituons à ce qu’il soit un as du lanceur, donc nous sommes vraiment heureux qu’il fasse réellement ce qu’il fait en ce moment », a déclaré le troisième but de Cleveland, Jose Ramirez.

Bieber a au moins huit retraits au bâton à chacun de ses cinq départs. Samedi à Detroit, il a retiré 11 buts en sept manches sans but, avec trois coups sûrs, avec une marche, dans une victoire de 3-1 pour les Indiens.

C’était la 10e fois de sa carrière qu’il atteignait des chiffres à deux chiffres, et sa carrière ne s’étend que jusqu’en 2018.

Ce n’est pas seulement le chauffage de Bieber qui obtient des frappeurs. Contre Detroit, selon MLB.com, Bieber a appelé six frappeurs avec une balle courbe, trois sur un curseur et deux avec une balle rapide.

« Il a un assortiment de terrains et change de vitesse très bien », a déclaré le manager des Tigers, Ron Gardenhire. « Il a un petit hoquet dans sa liquidation où tout d’un coup, la balle saute de nulle part. C’est un très bon lanceur. Nous savions que venir. Vous regardez une vidéo de lui et vous voyez à quel point sa balle se déplace. »

À venir, Bieber n’avait pas la réputation d’être un gros lanceur au retrait, mais quelque chose fonctionne dans la cour des grands.

« Tant que je suis encore un lanceur de grève et un gars au retrait, je pense que c’est le meilleur des deux mondes », a-t-il déclaré. « Mais je vais juste continuer à être moi. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je sais que je pourrais m’améliorer et continuer à travailler tout au long de la saison, et nous verrons où ça va. »

L’une des plus grandes imperfections de la carrière de Bieber est survenue le 24 juillet 2018, lors de son seul début de carrière contre Pittsburgh. Il a connu son début le plus court de sa carrière, abandonnant sept points et sept coups sûrs en 1 2/3 manches, dont deux circuits, avec deux retraits au bâton et aucune marche.

Pittsburgh pourrait utiliser un autre match comme celui-là contre Bieber. Les Pirates n’ont remporté que deux de leurs 15 derniers matchs, et Bieber suit une performance complète de cinq coups de son compatriote Aaron Civale lors de la victoire 6-1 de Cleveland.

L’enclos des releveurs a échoué à Pittsburgh. Mardi, les releveurs ont abandonné les six points et en ont marché sept en quatre manches. Trois de ces promenades sont venues marquer.

« Je pense que nous devons être plus agressifs en nous attaquant aux gars et en faisant que les gens nous battent au lieu de mettre des coureurs libres », a déclaré le manager de Pittsburgh Derek Shelton.

L’homologue de Bieber mercredi, Williams, a accordé trois points mérités ou moins à chacun de ses quatre premiers départs pour les Pirates.

Williams vient de remporter une victoire à Cincinnati le 13 août, lorsqu’il a abandonné trois points et sept coups sûrs en cinq manches, avec quatre retraits au bâton et une marche.

À son seul début de carrière contre Cleveland, Williams a remporté une victoire avec six manches sans but le 23 juillet 2018.

– Médias au niveau du champ