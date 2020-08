Avec la victoire en finale de Cologne, le Séville obtenir son sixième Ligue Europa. L’équipe de Séville est le vrai roi de la compétition après avoir battu le Inter de Milan grâce aux buts de De Jong (2) et Diego Carlos.

Il ne faut pas oublier que la compétition connue sous le nom de Ligue Europa a débuté lors de la saison 2009-10, remplaçant celle alors connue sous le nom de Coupe UEFA, née lors de la saison 71-72.

Au jour d’aujourd’hui Séville est l’équipe la plus titrée avec six blessures, suivi de l’Inter, de l’Atlético de Madrid, de la Juventus et de Liverpool avec trois.

Le Real Madrid a deux Coupes de l’UEFA (1985 et 1986) dans ses fenêtres, tandis que l’autre équipe espagnole qui a soulevé le trophée est Valence (2004).

Honneurs de la Ligue Europa

2020 – Séville – Inter Milan (3-2)

2019 – Chelsea – Arsenal (4-1)

2018- Athlétique – O. Marseille (3-0)

2017 – Manchester United – Ajax (2-0)

2016 – Séville – Liverpool (3-1)

2015 – Séville – Dnipro (3-2)

2014 – Séville – Benfica (0-0 // 4-2)

2013 – Chelsea – Benfica (2-1)

2012 – Athlète de Madrid – Athletic Bilbao (3-0)

2011 – Port – Sporting de Braga (1-0)

2010 – Athlète de Madrid – Fulham (2-1)

2009 – Shakhtar Donestk – Werder Brême (2-1)

2008 – Zenit Saint-Pétersbourg – Rangers de Glasgow (2-0)

2007 – Séville – Espanyol (2-2 // 3-1)

2006 – Séville – Middlesbrough (4-0)

2005 – CSKA Moscou – Sporting Lisbonne (3-1)

2004 – Valence – Olympique de Marseille (2-0)

2003 – Port – Glasgow celtique (3-2)

2002 – Feyenoord – Borussia Dortmund (3-2)

2001 – Liverpool – Alaves (5-4)

2000 – Galatasaray – Arsenal (0-0 // 4-1)

1999 – Parme – Olympique de Marseille (3-0)

1998 – Inter Milan – Latium (3-0)

1997 – Schalke 04 – Inter Milan (1-1 / 1 // 4-1)

mille neuf cent quatre vingt seize – Bayern Munich – Girondins Bordeaux (2-0 / 1)

Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze – Parme – Juventus (1-0 / 1

1994 – Inter Milan – Casino de Salzbourg (1-0 / 1-0)

1993 – Juventus – Borussia Dortmund (3-1 / 3-0)

1992 – Ajax – Turin (2-2 / 0-0)

1991 – Inter Milan – Rome (2-0 / 0-1)

1990 – Juventus – Fiorentina (3-1 / 0-0)

1989 – Naples – Stuttgart (2-1 / 3-3)

1988 – Bayer Leverkusen – Espanyol (0-3 / 3-0 (3-2))

1987 – Göteborg – Dundee United (1-0 / 1-1)

1986 – Real Madrid – Cologne (5-1 / 0-2)

1985 – Real Madrid – Vidéoton (3-0 / 0-1)

1984 – Tottenham Hotspur – Anderlecht (1-1 / 1-1 (4-3))

1983 – Anderlecht – Benfica (1-0 / 1-1)

1982 – Göteborg – Hambourg (1-0 / 3-0)

1981 – Ipswich Town – AZ’67 (3-0 / 2-4)

1980 – Eintracht – Borussia MG (2-3 / 1-0)

1979 – Borussia MG – Étoile rouge (1-1 / 1-0)

1978 – PSV Eindhoven – Bastia (0-0 / 3-0)

1977 – Juventus – Athletic Bilbao (1-0 / 1-2)

1976 – Liverpool – Bruges (3-2 / 1-1)

1975 – Borussia MG – Twente (0-0 / 5-1)

1974 – Feyenoord – Tottenham Hotspur (2-2 / 2-0)

1973 – Liverpool – Borussia MG (3-0 / 0-2)

1972 – Tottenham Hotspur – Wolverhampton (2-1 / 1-1)