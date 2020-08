Les Blackhawks de Chicago affronteront les Golden Knights de Vegas ce soir dans le match de l’une de leurs meilleures séries de sept. Les deux équipes mettront un certain temps à se sentir ensemble lorsqu’elles se rencontrent pour la première fois depuis longtemps.

Vous cherchez à soutenir votre équipe préférée de la LNH pendant les séries éliminatoires, consultez les éliminatoires de la LNH marchandisez et soutenez votre équipe lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020.

Chicago Blackhawks contre Vegas Golden Knights

Quand: Mardi 11 août

Temps: 22h30. ET

Chaîne TV: NBCSN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Calendrier des séries éliminatoires de la LNH

Mardi 11 août: Chicago à Vegas, 22 h 30 ET

Jeudi 13 août: Chicago à Vegas, 17 h 30 ET

Samedi 15 août: Vegas à Chicago, 20 h ET

Dimanche 16 août: Vegas à Chicago, 18 h 30 ET

* Mardi 18 août: Chicago at Vegas – À déterminer

* Jeudi 20 août: Vegas at Chicago – À déterminer

* Samedi 22 août: Chicago at Vegas – À déterminer

*si nécessaire

Cotes et lignes de paris de la LNH

Cotes de la LNH gracieuseté de BetMGM Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 10 h 30 HE.

Vous voulez de l’action sur la LNH? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou sur d’autres en CO, IN, NJ et WV à BetMGM.

Nous recommandons d’intéressantes opportunités de visionnage / streaming et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et il n’y a aucune influence sur la couverture médiatique.