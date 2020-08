Le Bayern Munich a remporté à juste titre la Ligue des champions 2019/2020, avec un bilan exubérant de triomphes au cours des 11 matchs disputés, et avec le meilleur buteur de la compétition: Robert Lewandowski, avec 15 buts.

C’était la fin d’une saison spectaculaire pour les Reds, qui ont également remporté les titres de Bundesliga et de Coupe d’Allemagne. Cependant, un ancien militant de ce pays, aujourd’hui joueur d’América de Cali, affirme que le «marketing» fait défaut et que le monde du football ne valorise toujours pas cette ligue comme il se doit, contrairement à ce qui se passe avec l’Espagne et l’Italie.

Adrián Ramos, un attaquant du Cauca qui a passé cinq saisons au Hertha Berlin et trois (jusqu’en 2017) au Borussia Dortmund, dans ce dernier remplaçant l’attaquant Robert Lewandowski -qui portait le maillot de l’équipe bavaroise en 2014-, s’est entretenu avec FUTBOLRED sur la finale du tournoi le plus important d’Europe, qui a été scellée par un serré 1-0 sur le Paris Saint Germain.

« Adriancho » a souligné que « tout le monde a vu ce qu’est le Bayern, cette équipe se bat toujours, gagne toujours, se bat toujours en Ligue des champions, mais elle n’a pas le marketing des autres équipes, mais c’est comme ça ».

À propos de la raison pour laquelle le football n’est pas suffisamment valorisé, il a déclaré: «Parce que la culture allemande est comme ça, les travailleurs, en silence, mais ils n’ont pas le ‘marketing’ que les autres ligues ont, c’est pourquoi peut-être qu’ils n’ont pas ils lui donnent l’importance qu’elle mérite ».

Quant à ce qu’est le championnat local en tant que tel, il a expliqué: «La Ligue allemande est complexe, compliquée, tout le monde ne peut pas s’adapter et Reinaldo (Rueda) ces jours-ci a donné une interview et c’était clair. Dans de nombreux endroits, pas seulement nous, c’est le football et quand on le vit, il fallait au moins être là, je pensais que la Bundesliga n’était pas beaucoup, mais quand je l’ai rencontrée, j’ai réalisé que c’était une ligue très compétitive, et évidemment pour lui Le Bayern fait ce que nous voyons dans cette ligue, il doit travailler dur et quand il remportera la Ligue des champions, il l’appréciera soudain davantage ».

En ce qui concerne la durée du règne du Bayern Munich en Europe, ajoutant la victoire 8-2 sur Barcelone, il a déclaré: «Je ne sais pas, mais il se battra toujours, là ils sont venus d’un arrêt, ils ont démontré un travail en silence et puis le Ils ont profité des avantages qui leur ont été accordés ».

Concernant la finale contre le PSG, il a conclu que « le Bayern était un juste gagnant, ils ont profité de l’opportunité qu’ils avaient et comme toute finale serrée, ils en ont profité et ont gagné, ils ont aussi un très bon gardien. »

Marco Antonio Garcés

Correspondant Futbolred

Cali

Sur Twitter: @marquitosgarces