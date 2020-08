Les Oakland A’s accueilleront les Los Angeles Angels samedi après-midi dans le deuxième match d’une série de trois matchs, et cela aurait pu suffire à lui seul au troisième but de A, Matt Chapman, pour se sortir d’une récente crise.

Après tout, Chapman a plutôt bien frappé les anges cette saison. Après avoir mené 1 pour 4 avec un doublé vendredi lors de la victoire 5-3 d’Oakland sur les Angels, Chapman frappe .303 (10 pour 33) avec huit coups sûrs supplémentaires contre Los Angeles.

Chapman, cependant, ne voulait pas attendre que les Anges arrivent en ville pour se sortir d’une crise qui a commencé dès que les A ont quitté Anaheim après une série de trois matchs la semaine dernière.

Lors de ses six prochains matchs, Chapman est allé 3-en-23 avec huit retraits au bâton. Donc, avant la finale de la série de jeudi contre les Diamondbacks de l’Arizona, Chapman a déclaré qu’il avait peaufiné sa mécanique afin de pouvoir laisser le ballon devenir plus profond avant de décider s’il devait balancer.

L’ajustement a porté ses fruits immédiatement, puisque Chapman a terminé la série Arizona avec un match à deux circuits, dont un qui a atteint le deuxième pont du RingCentral Coliseum à Oakland.

« C’était mon objectif principal toute la nuit, essayer d’être à l’heure », a déclaré Chapman. « C’est drôle de voir comment, lorsque vous essayez de vous concentrer sur ce petit ajustement, de bonnes choses se produisent. Je me suis senti beaucoup plus à l’aise et j’ai pu attraper le ballon un peu plus devant. »

Chris Bassitt (2-0, 2,93 ERA) débutera sur le monticule pour Oakland contre une équipe des Angels qui tombe rapidement hors de la photo des séries éliminatoires mais qui constitue toujours une menace du côté offensif. Bassitt a affronté les Angels deux fois cette saison, allant 1-0 avec une MPM de 3,72.

Lors de son dernier départ contre eux, il a remporté une victoire malgré l’abandon des circuits à Mike Trout et Anthony Rendon.

Les Angels commenceront Griffin Canning (0-3, 4,70 MPM), qui cherche sa première victoire depuis le 18 août 2019.

Il a affronté les A deux fois cette saison parmi ses cinq départs, perdant les deux tout en cédant sept points et 10 coups sûrs en 8 2/3 manches.

Canning a eu du mal avec sa commande la majeure partie de la saison, et bien qu’il n’ait pas marché de frappeur dans aucun de ses deux derniers départs, il était constamment en retard dans le décompte et en lançant dans le décompte des frappeurs. Le résultat: les frappeurs ont frappé 0,316 (12 en 38) avec quatre circuits, deux doubles et un triple dans ces deux matchs.

L’arrêt-court Andrelton Simmons est revenu dans l’alignement des Angels vendredi pour la première fois depuis qu’il s’est foulé la cheville gauche le 27 juillet. Le retour de Simmons aura un effet domino sur l’alignement. David Fletcher, qui a commencé tous les matchs cette saison, passe au deuxième but, ce qui déplace Tommy La Stella de la deuxième base pour partager le temps au premier but avec Albert Pujols ou au frappeur désigné avec Shohei Ohtani.

La Stella a été l’un des frappeurs les plus chauds des Angels ces derniers temps, après avoir frappé sans encombre dans 12 de ses 14 derniers départs, malgré une fiche de 0 en 3 avec deux marches vendredi en tant que DH.

« Ce qu’il fait en ce moment n’est pas une énorme surprise pour moi », a déclaré le manager des Angels Joe Maddon, qui dirigeait les Cubs lorsque La Stella a joué à Chicago de 2015-18. « Je l’ai vu. Les at-chauves-souris sont aussi bons que vous avez vu. »

La Stella atteint .274 avec un .850 OPS et 11 coups sûrs supplémentaires (trois circuits, huit doubles) cette saison.

– Médias au niveau du champ