Chris Fowler et Kirk Herbstreit deviennent pro. ESPN a annoncé lundi que son duo principal de commentateurs de football collégial ferait ses débuts dans la NFL lors du premier match de «Monday Night Football» de la saison.

Le match se déroule entre les Steelers et les Giants le 14 septembre et est le premier d’un match double lundi soir.

Chris Fowler et Kirk Herbstreit, la principale équipe de diffusion de football collégial d’ESPN, feront leurs débuts dans la NFL lorsqu’ils appelleront le premier match du double championnat MNF d’ouverture de la saison, avec les Steelers de Pittsburgh aux Giants de New York (19h15). https://t.co/vscPNPCKOM – Adam Schefter (@AdamSchefter) 17 août 2020

Depuis ESPN:

« Fowler et Herbstreit ont travaillé ensemble chaque saison de football universitaire depuis 1996, en commençant le College GameDay Built by the Home Depot (1996-2014), puis sur le stand, en commençant par Thursday Night Football, puis en se réunissant pour leur mission actuelle, ABC’s Saturday Night. Football, qu’ils ont commencé ensemble en 2014. Leur affectation hebdomadaire régulière mène à la post-saison qui comprend une demi-finale des éliminatoires de football universitaire et le championnat national des éliminatoires de football universitaire. Ils sont la seule équipe de diffusion à appeler le match de championnat national à l’ère de la CFP. «

« Chris et Kirk sont des commentateurs au sommet de leur forme et ont ravi les fans de football universitaire depuis de nombreuses années », a déclaré Connor Schell, vice-président exécutif du contenu d’ESPN. «Nous cherchons à ajouter de nouvelles opportunités à leurs vastes portefeuilles et sommes convaincus que les fans de la NFL seront tout aussi ravis d’entendre l’un des duos de diffusion les plus prolifiques sur Monday Night Football.»