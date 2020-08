Chris Hogan est de retour dans son ancien terrain de jeu de l’AFC East.

Tom Pelissero du NFL Network a rapporté dimanche que Hogan signera avec les Jets, en attendant un examen physique et des tests pour COVID-19. S’il passe, Hogan signera avec New York et parcourra toute la gamme de la division: il a joué trois saisons chacun pour les Bills et les Patriots de 2012-15 et 2016-18, respectivement, et était membre de l’équipe d’entraînement / réserve pour les Dolphins. en 2011 et ’12.

Twitter, bien sûr, n’a pas tardé à noter le jalon particulier:

Hogan, qui entame sa 10e année dans la ligue, sera une présence vétéran dans le corps de réception des Jets – et une présence indispensable à cela. Le choix de deuxième tour des Jets, Denzel Mims, serait aux prises avec une blessure aux ischio-jambiers, ce qui pourrait épuiser ce qui est déjà un groupe de receveurs peu profond pour le quart-arrière Sam Darnold.

Hogan a cependant sa propre histoire de blessures à traiter. Il sort d’une campagne 2019 au cours de laquelle il n’a capté que huit passes en sept matchs avec les Panthers en raison d’une blessure au genou qui a nécessité une chirurgie arthroscopique. S’il reste en bonne santé, New York voudra probablement qu’il produise plus comme il l’a fait en Nouvelle-Angleterre (107 réceptions, 1651 verges et 12 touchés) qu’il ne l’a fait à Miami et à Buffalo (87 réceptions, 959 verges, six touchés).