Chris Jericho et Orange Cassidy se rencontreront pour la deuxième fois au prochain All Out d’AEW. «Le Champion» a battu Cassidy au Fyter Fest le mois dernier.

Le match en caoutchouc a été confirmé lors de l’épisode de samedi de Dynamite, à la suite d’une promo dans le ring de Cassidy. Alors que «Freshly Squeezed» était laconique avec Tony Schiavone, la bête noire Jericho débarquait au bord du ring, pour défier son rival à un match de «Mimosa Mayhem».

Qu’est-ce qu’un match de Mimosa Mayhem, alors? Comme l’a expliqué Jéricho, le bord du ring sera entouré d’un réservoir rempli de 80 tonnes de jus d’orange et de 500 caisses de champagne. La victoire vient soit par chute, soumission, soit trempée dans le cocktail au rideau.

Cela ressemble à un énorme gaspillage de fruits et de bulles, mais aussi à des litres de plaisir.

De toute évidence, Cassidy a donné à la proposition son pouce paresseux. Avant que Jericho ne puisse finir de porter un toast à la décision, ses copains de l’Inner Circle ont émergé pour donner le coup à son prochain adversaire. Le segment s’est terminé avec OC radiesthésié en champagne.

Le deuxième spectacle All Out d’AEW est prévu pour le 5 septembre. En plus de Mimosa Mayhem, le champion AEW Jon Moxley devrait affronter MJF, tandis que la championne féminine Hikaru Shida affrontera Thunder Rosa.