Ce n’est un secret pour personne que la NFL est officiellement une «ligue de passage», et bien que cela crée des options plus élevées au receveur large, il est également plus difficile de discerner entre les différents niveaux. Certains haras, tels que Michael Thomas et Julio Jones, seront toujours près du sommet du classement WR, mais essayer de prédire une évasion à part entière d’un WR2 / 3 ou même de ces dormeurs plus bas dans la liste est difficile. Même s’il y a plus de réceptions à faire, il semble qu’il y ait plus de candidats pour les engloutir.

En fin de compte, c’est un bon problème à avoir lorsque vous préparez un projet de stratégie pour ce poste. Après avoir sélectionné une des meilleures options lors de l’un des trois premiers tours, vous pouvez remplir votre tableau de profondeur de différentes manières. Vous pouvez opter pour une étoile montante (AJ Brown, DJ Chark, DJ Moore) ou rester avec une option vétéran (TY Hilton, Robert Woods) qui n’est pas aussi excitante mais offre plus de stabilité. Vous pouvez attendre encore plus longtemps pour votre WR2 et toujours emprunter la voie montante (DK Metcalf, Terry McLaurin) ou simplement opter pour un grand joueur éprouvé (Will Fuller V, Brandin Cooks).

À partir de là, vous pouvez attraper des types de possession vétérans (Golden Tate, Jamison Crowder) ou opter pour plus de jeunes dormeurs en plein essor (Mecole Hardman, Henry Ruggs III). Idéalement, vous avez un mélange de tout ce qui précède, même dans les ligues standard, mais vous ne devriez pas trop vous fier aux jeunes receveurs. Quand ils frappent, c’est génial, mais le risque de chute est élevé, surtout en début de saison. Prendre des produits éprouvés – aussi ennuyeux soient-ils – peut contribuer grandement à solidifier votre gamme.

Nous savons que les choses seront plus volatiles que jamais cette saison, donc avoir quelques vieilles reliables ne fera certainement pas de mal. Équilibrer les objectifs et les avantages est la clé du succès d’un corps de réception.

Nous continuerons à mettre à jour ces classements WR tout au long de la pré-saison, alors revenez pour les derniers mouvements des joueurs et les analyses individuelles.

Classement 2020 Fantasy Football WR

Les classements suivants concernent les ligues non PPR.

Rang

Joueur

1 Michael Thomas, Saints 2 DeAndre Hopkins, Cardinals 3 Tyreek Hill, Chiefs 4 Julio Jones, Falcons 5 Davante Adams, Packers 6 Chris Godwin, Buccaneers 7 Cooper Kupp, Rams 8 Amari Cooper, Cowboys 9 Odell Beckham Jr., Browns 10 Kenny Golladay , Lions 11 JuJu Smith-Schuster, Steelers 12 Mike Evans, Buccaneers 13 Adam Thielen, Vikings 14 Tyler Lockett, Seahawks 15 Keenan Allen, Chargers 16 Courtland Sutton, Broncos 17 AJ Brown, Titans 18 DeVante Parker, Dolphins 19 DJ Chark, Jaguars 20 AJ Green, Bengals 21 TY Hilton, Colts 22 DJ Moore, Panthers 23 Robert Woods, Rams 24 Allen Robinson, Bears 25 Stefon Diggs, Bills 26 Calvin Ridley, Falcons 27 DK Metcalf, Seahawks 28 Terry McLaurin, Washington 29 Will Fuller V, Texans 30 Jarvis Landry, Browns 31 Marquise Brown, Ravens 32 Emmanuel Sanders, Saints 33 Brandin Cooks, Texans 34 John Brown, Bills 35 Deebo Samuel, 49ers 36 Christian Kirk, Cardinals 37 Julian Edelman, Patriots 38 Golden Tate, Giants 39 Mike Williams, Chargers 40 Marvin Jones, Lions 4 1 Tyler Boyd, Bengals 42 DeSean Jackson, Eagles 43 Michael Gallup, Cowboys 44 Justin Jefferson, Vikings 45 Jamison Crowder, Jets 46 Diontae Johnson, Steelers 47 Darius Slayton, Giants 48 Mecole Hardman, Chiefs 49 Henry Ruggs III, Raiders 50 CeeDee Lamb, Cowboys 51 Anthony Miller, Bears 52 Jalen Reagor, Eagles 53 Jerry Jeudy, Broncos 54 Sterling Shepard, Giants 55 N’Keal Harry, Patriots 56 Preston Williams, Dolphins 57 Allen Lazard, Packers 58 Michael Pittman Jr., Colts 59 Curtis Samuel, Panthers 60 Josh Reynolds, Rams 61 Robby Anderson, Panthers 62 Sammy Watkins, Chiefs 63 Larry Fitzgerald, Cardinals 64 Dede Westbrook, Jaguars 65 Breshad Perriman, Jets 66 Alshon Jeffery, Eagles 67 Parris Campbell, Colts 68 Brandon Aiyuk, 49ers 69 Hunter Renfrow, Raiders 70 Tyrell Williams, Raiders 71 James Washington, Steelers 72 Corey Davis, Titans 73 Tee Higgins, Bengals 74 Cole Beasley, Bills 75 Kendrick Bourne, 49ers 76 Denzel Mims, Jets 77 Kenny Stills, Texans 78 Randall Cobb, Texans 79 Mohamed Sa nu, Patriots 80 Nelson Agholor, Raiders 81 Devin Duvernay, Ravens 82 Miles Boykin, Ravens 83 Danny Amendola, Lions 84 Laviska Shenault Jr., Jaguars 85 JJ Arcega-Whiteside, Eagles 86 Russell Gage, Falcons 87 KJ Hamler, Broncos 88 Jalen Hurd , 49ers 89 Tre’Quan Smith, Saints 90 John Ross III, Bengals 91 Steven Sims, Washington 92 Van Jefferson, Rams 93 Marquez Valdes-Scantling, Packers 94 Zach Pascal, Colts 95 Olabisi Johnson, Vikings 96 Trey Quinn, Washington 97 Tajae Sharpe , Vikings 98 Bryan Edwards, Raiders 99 Chase Claypool, Steelers