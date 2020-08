La grande chose à propos des classements de kickers fantastiques est à quel point ils comptent peu. Bien sûr, si votre ligue a encore des kickers, vous en voulez un bon, mais ce n’est pas comme si vous pensiez vraiment à la position avant les deux derniers tours de votre repêchage. Vous rédigerez inévitablement soit le plus grand nom, quelqu’un que vous aviez l’année dernière qui a fait un travail décent, ou quelqu’un qui a marqué quatre buts sur le terrain lorsque vous jouiez contre eux. C’est tout ce qu’il y a à faire – les niveaux et les traverses ne s’appliquent pas vraiment à cette position.

Oh, d’autres essaieront de vous dire qu’il y a une stratégie impliquée dans le choix du bon kicker. « Vous voulez un gars avec une bonne jambe qui joue dans un dôme sur une bonne mais pas grande attaque qui cale à la 30. » Hé Merci. Cela est utile. Essayer de prédire quelles infractions vont systématiquement caler à la ligne des 30 verges est une course d’idiot, et finalement, les gars sur les grandes infractions font plutôt bien à moins qu’ils ne soient inexacts. Et ne vous leurrez pas – les PAT peuvent aussi s’additionner.

CLASSEMENT STANDARD FANTASY 2020:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Superflex | Top 200

Si vous pouvez trouver un kicker raisonnablement précis qui a montré la capacité de frapper cinq plus 50 verges dans le passé, vous allez probablement bien. Le truc du dôme est un bon bonus, en particulier dans les séries éliminatoires fantastiques, mais ce n’est pas une obligation. Chaque botteur de la NFL peut atteindre des buts sur le terrain, même par temps instable. Vous avez assez de soucis avec d’autres postes, alors ne consacrez pas plus de deux minutes à réfléchir à celui-ci. En fait, si vous avez lu jusqu’ici, vous y avez déjà trop réfléchi.

CLASSEMENT PPR 2020:

Running back | Récepteur large | Fin serré | Superflex | Top 200

Nous continuerons à mettre à jour notre classement des kickers tout au long de la pré-saison, alors revenez pour les mises à jour. Ou ne … quoi que ce soit.

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Classement des botteurs de football Fantasy 2020

Rang

Joueur

1 Justin Tucker, Ravens 2 Greg Zuerlein, Cowboys 3 Michael Badgley, Chargers 4 Harrison Butker, Chiefs 5 Wil Lutz, Saints 6 Zane Gonzalez, Cardinals 7 Joey Slye, Panthers 8 Younghoe Koo, Falcons 9 Matt Prater, Lions 10 Brandon McManus, Broncos 11 Matt Gay, Buccaneers 12 Dan Bailey, Vikings 13 Robbie Gould, 49ers 14 Jake Elliott, Eagles 15 Ka’imi Fairbairn, Texans 16 Josh Lambo, Jaguars 17 Chris Boswell, Steelers 18 Greg Joseph, Titans 19 Mason Crosby, Packers 20 Sam Sloman , Rams 21 Stephen Hauschka, Bills 22 Jason Sanders, Dolphins 23 Jason Myers, Seahawks 24 Justin Rohrwasser, Patriots 25 Chandler Catanzaro, Giants 26 Austin Seibert, Browns 27 Randy Bullock, Bengals 28 Eddy Pineiro, Bears 29 Dustin Hopkins, Washington 30 Chase McLaughlin , Colts 31 Daniel Carlson, Raiders 32 Sam Ficken, Jets