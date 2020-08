Notre classement de défense fantastique 2020 ne comporte aucune surprise bouleversante. Les 49ers, les Steelers, les Patriots, les Bears, les Ravens – ouais, vous vous attendiez à ce que ces équipes soient dans le niveau supérieur. Même les Bills, les Vikings et les Broncos ne sont pas étrangers au top 12. Mais nous savons qu’il y aura des dormeurs et des bustes D / ST, donc la vraie question n’est pas de savoir qui est classé où, mais quelle devrait être votre stratégie préliminaire pour lutter contre ce problème. position notoirement inconstante.

Nous suggérons généralement de rédiger une défense en fonction de ses affrontements au cours des deux premières semaines. Cela a fonctionné au plus haut niveau possible la saison dernière avec les Patriots, qui ont eu une domination prévisible de sept semaines après ce qui ressemblait à un match d’ouverture difficile (ce n’était pas le cas). Il est peu probable que vous trouviez un candidat aussi évident et à long terme la plupart des saisons, mais même si vous ne pouvez planifier que les premières semaines et diffuser après cela, vous serez en bonne forme. Cette année, les Bills (vs Jets, @ Dolphins), Titans (@ Broncos, vs Jaguars) et Steelers (@ Giants, vs Broncos) sont les seules équipes avec des semaines 1 et 2 trop attrayantes, mais les Jaguars ( vs Colts, @ Titans), Colts (@ Jaguars, vs Vikings) et 49ers (vs Cardinals, @ Jets) pourraient également être confrontés à des quarts enclins au chiffre d’affaires.

Aussi bons que nos cinq ou même top-10 D / ST semblent sur le papier, les affrontements régissent toujours tout à cette position. Une défense peut obtenir de gros changements et peut-être même un TD contre une bonne attaque, mais vous ne vous sentirez certainement pas confiant à l’approche de cette semaine et vous serez brûlé le plus souvent.

Vous ne pouvez pas compter sur les TD D / ST, et même les chiffres d’affaires sont difficiles à prédire d’une semaine à l’autre et d’une année à l’autre, car la chance joue un rôle important dans les plats à emporter, en particulier les récupérations d’échappées. Une forte ruée vers les passes est fiable, c’est pourquoi sept de nos 12 meilleures défenses étaient dans le top 10 des sacs la saison dernière (et neuf étaient dans le top 14). Carolina, Jacksonville et Washington étaient les trois autres équipes de l’année dernière dans le top 10 des sacs, alors considérez-les comme des dormeurs.

Mais, encore une fois, peu importe la qualité de la ruée vers les passes ou le nombre de plats à emporter qu’un D / ST s’accumule, vous devriez toujours être prêt à diffuser une autre défense avec un meilleur match statistiquement. Pour cette raison, nous ne recommandons pas de prendre une défense avant le 10e tour de votre repêchage au plus tôt (et idéalement plus tard). Les meilleurs D / ST de notre classement iront probablement avant cela, mais ne soyez pas nerveux et rejoignez la course.

Nous continuerons à mettre à jour nos classements D / ST tout au long de la pré-saison, alors revenez pour les derniers mouvements et analyses individuelles.

Classement Fantasy Defense 2020

Rang

Joueur

1 San Francisco 49ers 2 Pittsburgh Steelers 3 New England Patriots 4 Chicago Bears 5 Baltimore Ravens 6 Buffalo Bills 7 Minnesota Vikings 8 Kansas City Chiefs 9 Los Angeles Chargers 10 New Orleans Saints 11 Denver Broncos 12 Los Angeles Rams 13 Seattle Seahawks 14 Philadelphia Eagles 15 Tennessee Titans 16 Indianapolis Colts 17 Jacksonville Jaguars 18 Cleveland Browns 19 Houston Texans 20 Green Bay Packers 21 Carolina Panthers 22 Tampa Bay Buccaneers 23 Dallas Cowboys 24 Washington Football Team 25 Oakland Raiders 26 New York Jets 27 Cincinnati Bengals 28 Atlanta Falcons 29 Miami Dolphins 30 Arizona Cardinals 31 Lions de Détroit 32 Géants de New York