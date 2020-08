Aucune feuille de triche de football Fantasy 2020 n’est complète avec un ensemble de classements Top 200, et notre version standard, bien que n’étant pas un projet de simulation glorifié, fait de son mieux pour équilibrer le talent et la valeur de position. Les quarts, bien qu’ils soient les meilleurs buteurs, ne sont pas les meilleurs joueurs, car les demi-offensifs ont toujours plus de valeur en raison de problèmes de durabilité / de charge de travail. Mais même s’il est facile de classer de manière conservatrice Lamar Jackson n ° 25 dans un Top 200, il ne serait pas surprenant de voir quelqu’un s’exciter et le repêcher au 12e rang lorsque votre véritable repêchage se déroule. Vous ne pouvez pas prédire la stratégie de brouillon ou la liste des dormeurs de chaque propriétaire, il est donc impossible que votre brouillon se déroule selon le «script».

Cela dit, notre Top 200 tisse les différents niveaux de positions tout au long, et nous essayons de deviner où les courses positionnelles commenceront / devraient commencer. Nous avons généralement des D / ST classés plus bas que la plupart des sites, car nous ne pensons pas que les défenses devraient être rédigées aussi haut que la volatilité de la position. Les quarts sont également classés un peu plus bas que ce qu’ils iront probablement dans votre repêchage, mais à part cela, c’est une représentation assez juste de la façon dont la plupart des ébauches pourraient éclater, au moins en termes de courses positionnelles. Les joueurs individuels choisis à divers endroits varieront considérablement, en particulier une fois que vous aurez dépassé les cinq premiers tours environ.

Comme d’habitude, les demi-offensifs et les receveurs larges dominent la première partie du classement, tandis que les QB et les TE commencent à apparaître plus fréquemment tout au long de ce qui serait l’équivalent des quatrième et cinquième tours. À partir de là, c’est un mélange de tous les postes de compétences, avec des défenses à venir vers le 11e tour (encore une fois, ils commenceront probablement à jouer plus tôt que cela) et des kickers en bas de la liste. Nous n’avons pas inclus certaines menottes, comme Reggie Bonnafon, Dion Lewis / Wayne Gallman ou Darrynton Evans, qui pourraient très bien être rédigées en retard par les propriétaires de Christian McCaffrey, Saquon Barkley et Derrick Henry, respectivement, afin que vous puissiez vous adapter mentalement pour ces quelques choix supplémentaires.

Compte tenu de l’incertitude entourant la saison 2020, il est en fait probable que plus de menottes à chaque position soient rédigées, surtout si votre ligue élargit ses listes, ce qui pourrait signifier moins de dormeurs de billets de loto dans les derniers tours de votre repêchage. Quoi qu’il en soit, nous avons essayé d’inclure des options de sauvegarde légitimes pour chaque poste de compétence, y compris QB et TE, donc j’espère que vous serez couvert malgré tout.

Nous mettrons à jour notre classement standard Top 200 tout au long de la pré-saison, alors revenez pour les derniers mouvements de joueurs!

Classement Fantasy 2020: top 200 aide-mémoire

Les classements suivants concernent les ligues de passes de touché à quatre points sans PPR.

Rang

Joueur

Position

1 Christian McCaffrey, Panthers RB 2 Saquon Barkley, Giants RB 3 Derrick Henry, Titans RB 4 Dalvin Cook, Vikings RB 5 Nick Chubb, Browns RB 6 Ezekiel Elliott, Cowboys RB 7 Michael Thomas, Saints WR 8 Josh Jacobs, Raiders RB 9 Alvin Kamara, Saints RB 10 DeAndre Hopkins, Cardinals WR 11 Tyreek Hill, Chiefs WR 12 Julio Jones, Falcons WR 13 Davante Adams, Packers WR 14 Clyde Edwards-Helaire, Chiefs RB 15 Aaron Jones, Packers RB 16 Leonard Fournette, Jaguars RB 17 Kenyan Drake, Cardinals RB 18 Chris Godwin, Buccaneers WR 19 Joe Mixon, Bengals RB 20 Austin Ekeler, Chargers RB 21 Chris Carson, Seahawks RB 22 Cooper Kupp, Rams WR 23 Amari Cooper, Cowboys WR 24 Odell Beckham Jr., Browns WR 25 Lamar Jackson, Ravens QB 26 Patrick Mahomes, Chiefs QB 27 George Kittle, 49ers TE 28 Travis Kelce, Chiefs TE 29 Kenny Golladay, Lions WR 30 Devin Singletary, Bills RB 31 JuJu Smith-Schuster, Steelers WR 32 Mike Evans, Buccaneers WR 33 Miles Sanders, Eagles RB 34 Adam Thielen, Vikings WR 35 Tyler Lockett, S eahawks WR 36 Keenan Allen, Chargers WR 37 David Montgomery, Bears RB 38 Le’Veon Bell, Jets RB 39 Courtland Sutton, Broncos WR 40 AJ Brown, Titans WR 41 Mark Ingram, Ravens RB 42 James Conner, Steelers RB 43 Zach Ertz, Eagles TE 44 Russell Wilson, Seahawks QB 45 Todd Gurley, Falcons RB 46 David Johnson, Texans RB 47 Kyler Murray, Cardinals QB 48 Deshaun Watson, Texans QB 49 Mark Andrews, Ravens TE 50 DeVante Parker, Dolphins WR 51 DJ Chark, Jaguars WR 52 Cam Akers, Rams RB 53 Evan Engram, Giants TE 54 Darren Waller, Raiders TE 55 JK Dobbins, Ravens RB 56 Hunter Henry, Chargers TE 57 Raheem Mostert, 49ers RB 58 Jonathan Taylor, Colts RB 59 Dak Prescott, Cowboys QB 60 AJ Green, Bengals WR 61 TY Hilton, Colts WR 62 DJ Moore, Panthers WR 63 Robert Woods, Rams WR 64 Allen Robinson, Bears WR 65 Josh Allen, Bills QB 66 Stefon Diggs, Bills WR 67 Calvin Ridley, Falcons WR 68 Phillip Lindsay, Broncos RB 69 D’Andre Swift, Lions RB 70 DK Metcalf, Seahawks WR 71 Terry McLaurin, Washington WR 72 mars lon Mack, Colts RB 73 Tevin Coleman, 49ers RB 74 Ronald Jones II, Buccaneers RB 75 Will Fuller V, Texans WR 76 Jarvis Landry, Browns WR 77 Marquise Brown, Ravens WR 78 Emmanuel Sanders, Saints WR 79 Carson Wentz, Eagles QB 80 Drew Brees, Saints QB 81 Aaron Rodgers, Packers QB 82 Kareem Hunt, Browns RB 83 Brandin Cooks, Texans WR 84 John Brown, Bills WR 85 Hayden Hurst, Falcons TE 86 Julian Edelman, Patriots WR 87 Tom Brady, Buccaneers QB 88 Deebo Samuel , 49ers WR 89 Christian Kirk, Cardinals WR 90 Melvin Gordon, Broncos RB 91 Sony Michel, Patriots RB 92 Tyler Higbee, Rams TE 93 Austin Hooper, Browns TE 94 Adrian Peterson, Washington RB 95 Darwin Thompson, Chiefs RB 96 Daniel Jones, Giants QB 97 Ben Roethlisberger, Steelers QB 98 Kerryon Johnson, Lions RB 99 Jonnu Smith, Titans TE 100 Jordan Howard, Dolphins RB 101 Matt Breida, Dolphins RB 102 Antonio Gibson, Washington RB 103 Baker Mayfield, Browns QB 104 Latavius ​​Murray, Saints RB 105 Darrell Henderson, Rams RB 106 Ke’Shawn Vaughn, Bu ccaneers RB 107 Alexander Mattison, Vikings RB 108 James White, Patriots RB 109 Golden Tate, Giants WR 110 Mike Williams, Chargers WR 111 Tarik Cohen, Bears RB 112 Marvin Jones, Lions WR 113 Tyler Boyd, Bengals WR 114 DeSean Jackson, Eagles WR 115 Michael Gallup, Cowboys WR 116 Jack Doyle, Colts TE 117 Jared Cook, Saints TE 118 Jared Goff, Rams QB 119 Justin Jefferson, Vikings WR 120 Matthew Stafford, Lions QB 121 Cam Newton, Patriots QB 122 Jamison Crowder, Jets WR 123 Diontae Johnson, Steelers WR 124 Darius Slayton, Giants WR 125 Mecole Hardman, Chiefs WR 126 Duke Johnson, Texans RB 127 Eric Ebron, Steelers TE 128 Chase Edmonds, Cardinals RB 129 Zack Moss, Bills RB 130 Henry Ruggs III, Raiders WR 131 CeeDee Lamb , Cowboys WR 132 San Francisco 49ers D / ST 133 Pittsburgh Steelers D / ST 134 Rob Gronkowski, Buccaneers TE 135 Anthony Miller, Bears WR 136 Jalen Reagor, Eagles WR 137 Jerry Jeudy, Broncos WR 138 New England Patriots D / ST 139 Chicago Bears D / ST 140 Ravens de Baltimore D / ST 141 Joe Burrow, Bengals QB 142 Boston Scott, Eagles RB 143 Ito Smith, Falcons RB 144 Sterling Shepard, Giants WR 145 Buffalo Bills D / ST 146 Minnesota Vikings D / ST 147 N’Keal Harry, Patriots WR 148 Preston Williams, Dolphins WR 149 Allen Lazard, Packers WR 150 Justin Jackson, Chargers RB 151 Tony Pollard, Cowboys RB 152 TJ Hockenson, Lions TE 153 Mike Gesicki, Dolphins TE 154 Devontae Booker, Raiders RB 155 Ian Thomas, Panthers TE 156 Noah Fant, Broncos TE 157 Kansas City Chiefs D / ST 158 Los Angeles Chargers D / ST 159 Michael Pittman Jr., Colts WR 160 Curtis Samuel, Panthers WR 161 Ryan Tannehill, Titans QB 162 Malcolm Brown, Rams RB 163 Rashaad Penny, Seahawks RB 164 Josh Reynolds, Rams WR 165 Nouveau Orleans Saints D / ST 166 Denver Broncos D / ST 167 Los Angeles Rams D / ST 168 OJ Howard, Buccaneers TE 169 Robby Anderson, Panthers WR 170 Sammy Watkins, Chiefs WR 171 Jimmy Garoppolo, 49ers QB 172 Giovani Bernard, Bengals RB 173 Nyheim Hines, Colts RB 174 Dallas Goedert, Eagles TE 175 Chris Herndon, Jets TE 176 Larry Fitzgerald, Cardinals WR 177 Dede Westbrook, Jaguars WR 178 Breshad Perriman, Jets WR 179 Lamical Perrine, Jets RB 180 Alshon Jeffery, Eagles WR 181 Kirk Cousins, Vikings QB 182 Damien Harris, Patriots RB 183 Seattle Seahawks D / ST 184 Philadelphia Eagles D / ST 185 Blake Jarwin, Cowboys TE 186 Parris Campbell, Colts WR 187 Irv Smith Jr., Vikings TE 188 Brandon Aiyuk, 49ers WR 189 Justin Tucker, Ravens K 190 Greg Zuerlein, Cowboys K 191 Michael Badgley, Chargers K 192 Harrison Butker, Chiefs K 193 Wil Lutz, Saints K 194 Zane Gonzalez, Cardinals K 195 Joey Slye, Panthers K 196 Younghoe Koo, Falcons K 197 Matt Prater, Lions K 198 Brandon McManus, Broncos K 199 Matt Gay, Buccaneers K 200 Dan Bailey , Vikings K