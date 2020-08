Le running back reste la position la plus importante dans le football Fantasy, donc quand vous regardez le top 10 de notre classement RB 2020, vous regardez ce qui pourrait être le premier tour de nombreux projets de fantasy de ligue standard. Quelques WR seront mélangés, mais les running backs de haut niveau seront toujours très demandés au début. Bien sûr, les running backs dormeurs seront également très demandés au début des rounds intermédiaires, et les RB de billets menottes / loto seront très demandés tardivement, donc quelle que soit votre stratégie de draft, cela impliquera probablement de charger sur RBs à un moment donné.

La « stratégie zéro-RB » qui était populaire depuis quelques années peut toujours être utilisée, surtout si vous n’obtenez pas un choix parmi les cinq premiers et ratez l’un des super-studs, mais même si vous attendez, disons , le cinquième tour pour rédiger votre premier RB (risqué, pour être sûr), vous allez toujours avoir besoin d’un tas de RB au milieu des tours pour vous donner des options. Heureusement, grâce à la prévalence des dos de comités / spécialistes, il y a des évasions potentielles dans ces groupes de niveau intermédiaire.

Il y a plusieurs RBs recrues de renom qui ont été repêchés par des équipes avec des situations de retour en arrière apparemment « stables ». Cela suscitera des questions le jour du repêchage, mais JK Dobbins (Ravens), D’Andre Swift (Lions) et Jonathan Taylor (Colts) ont tous le potentiel de générer de grosses statistiques si leurs situations respectives se cassent bien. Les propriétaires de fantaisie pensent déjà que Clyde Edwards-Helaire sera un monstre à Kansas City, tandis que les attentes se sont un peu refroidies sur Cam Akers en raison d’informations selon lesquelles les Rams utiliseront une approche de comité. Et s’il est facile d’être plus enthousiasmé par la moitié recrue des comités, il est important de se souvenir que les vétérans (Mark Ingram, Kerryon Johnson, Marlon Mack, Darwin Thompson, Darrell Henderson / Malcolm Brown) ont aussi beaucoup de valeur. Ne vous chargez pas de l’un et ignorez l’autre.

Cette saison verra probablement plus de volatilité que jamais à cette position, car les épidémies de COVID-19 pourraient entraîner le placement de joueurs sur la liste de réserve à tout moment au cours d’une semaine donnée. Cela rendra les menottes d’une importance vitale, tout en ayant simplement plusieurs options qui reçoivent des contacts réguliers.

Nous continuerons à mettre à jour ces classements RB tout au long de la pré-saison, alors vérifiez les derniers mouvements des joueurs, ainsi que l’analyse individuelle.

Classement 2020 Fantasy Football RB

Les classements suivants concernent les ligues non PPR.

Rang

Joueur

1 Christian McCaffrey, Panthers 2 Saquon Barkley, Giants 3 Derrick Henry, Titans 4 Dalvin Cook, Vikings 5 ​​Nick Chubb, Browns 6 Ezekiel Elliott, Cowboys 7 Josh Jacobs, Raiders 8 Alvin Kamara, Saints 9 Clyde Edwards-Helaire, Chiefs 10 Aaron Jones , Packers 11 Leonard Fournette, Jaguars 12 Kenyan Drake, Cardinals 13 Joe Mixon, Bengals 14 Austin Ekeler, Chargers 15 Chris Carson, Seahawks 16 Devin Singletary, Bills 17 Miles Sanders, Eagles 18 David Montgomery, Bears 19 Le’Veon Bell, Jets 20 Mark Ingram, Ravens 21 James Conner, Steelers 22 Todd Gurley, Falcons 23 David Johnson, Texans 24 Cam Akers, Rams 25 JK Dobbins, Ravens 26 Raheem Mostert, 49ers 27 Jonathan Taylor, Colts 28 Phillip Lindsay, Broncos 29 D’Andre Swift, Lions 30 Marlon Mack, Colts 31 Tevin Coleman, 49ers 32 Ronald Jones II, Buccaneers 33 Kareem Hunt, Browns 34 Melvin Gordon, Broncos 35 Sony Michel, Patriots 36 Adrian Peterson, Washington 37 Darwin Thompson, Chiefs 38 Kerryon Johnson, Lions 39 Jordan Howard , Dauphins 40 Matt B reida, Dolphins 41 Antonio Gibson, Washington 42 Latavius ​​Murray, Saints 43 Darrell Henderson, Rams 44 Ke’Shawn Vaughn, Buccaneers 45 Alexander Mattison, Vikings 46 James White, Patriots 47 Tarik Cohen, Bears 48 Duke Johnson, Texans 49 Chase Edmonds, Cardinals 50 Zack Moss, Bills 51 Boston Scott, Eagles 52 Ito Smith, Falcons 53 Justin Jackson, Chargers 54 Tony Pollard, Cowboys 55 Devontae Booker, Raiders 56 Malcolm Brown, Rams 57 Rashaad Penny, Seahawks 58 Jamaal Williams, Packers 59 Giovani Bernard, Bengals 60 Nyheim Hines, Colts 61 Lamical Perrine, Jets 62 Damien Harris, Patriots 63 Ryquell Armstead, Jaguars 64 Joshua Kelley, Chargers 65 AJ Dillon, Packers 66 Dare Ogunbowale, Buccaneers 67 Chris Thompson, Jaguars 68 Darrynton Evans, Titans 69 Bryce Love, Washington 70 Anthony McFarland Jr., Steelers 71 Elijah McGuire, Chiefs 72 Dion Lewis, Giants 73 Jerick McKinnon, 49ers 74 Justice Hill, Ravens 75 Lynn Bowden Jr., Raiders 76 Frank Gore, Jets 77 Royce Freeman, Broncos 78 Carlos Hyde, Seahawks 79 Jalen Richard, Raiders 80 DeAndre Washington, Chiefs 81 Gus Edwards, Ravens 82 Benny Snell Jr., Steelers 83 Reggie Bonnafon, Panthers