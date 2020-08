À première vue, nos classements Fantasy TE 2020 semblent profonds, mais il est important de se rappeler que cette position reste l’une des plus difficiles à naviguer le jour du repêchage. Le niveau le plus élevé est généralement fiable, mais la plupart des propriétaires de football Fantasy ne veulent pas dépenser les choix élevés nécessaires pour les obtenir. Le niveau intermédiaire semble toujours trop cher et les niveaux inférieurs sont un pari.

Bien sûr, au moins un ou deux joueurs de ces niveaux se classent parmi les meilleurs bouts serrés à la fin de la saison (voir Darren Waller l’année dernière), donc de nombreux propriétaires essaient de tomber sur un gros dormeur. Il n’y a rien de mal à cela (surtout si vous recrutez deux joueurs de ces niveaux), mais demandez aux propriétaires qui ont descendu les trous de lapin Ricky Seals-Jones et Austin Seferian-Jenkins une fois de trop comment cela peut fonctionner. Obtenir un billet de loto fiable, bien que peu attrayant, et un billet de loto haut de gamme est souvent la voie à suivre si vous ne voulez pas payer pour un haras.

Mais qui se qualifie comme un «vétéran fiable»? Cette étiquette s’applique-t-elle toujours à Rob Gronkowski? Après un an de congé et plusieurs saisons en proie à des blessures, nous ne le pensons pas, le classant en dehors du niveau de départ. Il pourrait encore marquer un bon nombre de touchés, mais même cela est en question. Jared Cook est également plus bas dans notre classement que la plupart des sites après que les Saints aient acquis un autre receveur de possession d’Emmanuel Sanders. Cook est toujours un partant à la limite, mais les candidats à la percée Jonnu Smith, Hayden Hurst et Tyler Higbee semblent avoir plus d’avantages.

Heureusement, il y a beaucoup de candidats dormants. Des gars comme Noah Fant, Chris Herndon, Ian Thomas, Blake Jarwin et Irv Smith Jr., entre autres, pourraient facilement terminer bien en avance sur notre classement et leur position moyenne au repêchage. À une extrémité serrée, un démarrage à chaud et simplement rester en bonne santé va un long chemin, c’est pourquoi c’est une bonne idée de faire une sauvegarde pendant votre draft. Cette position est plus que «touchdown-or-bust», alors ne vous contentez pas.

Nous mettrons à jour ces classements TE tout au long de la pré-saison, alors revenez pour les mises à jour et les analyses individuelles.

Classement Fantasy Football TE 2020

Les classements suivants concernent les ligues non PPR.

Rang

Joueur

1 George Kittle, 49ers 2 Travis Kelce, Chiefs 3 Zach Ertz, Eagles 4 Mark Andrews, Ravens 5 Evan Engram, Giants 6 Darren Waller, Raiders 7 Hunter Henry, Chargers 8 Hayden Hurst, Falcons 9 Tyler Higbee, Rams 10 Austin Hooper, Browns 11 Jonnu Smith, Titans 12 Jack Doyle, Colts 13 Jared Cook, Saints 14 Eric Ebron, Steelers 15 Rob Gronkowski, Buccaneers 16 TJ Hockenson, Lions 17 Mike Gesicki, Dolphins 18 Ian Thomas, Panthers 19 Noah Fant, Broncos 20 OJ Howard, Buccaneers 21 Dallas Goedert, Eagles 22 Chris Herndon, Jets 23 Blake Jarwin, Cowboys 24 Irv Smith Jr., Vikings 25 Greg Olsen, Seahawks 26 Dawson Knox, Bills 27 CJ Uzomah, Bengals 28 Taysom Hill, Saints (ESPN) 29 Jace Sternberger, Packers 30 Jimmy Graham, Bears 31 Kyle Rudolph, Vikings 32 David Njoku, Browns 33 Cole Kmet, Bears 34 Darren Fells, Texans 35 Will Dissly, Seahawks 36 Tyler Eifert, Jaguars 37 Trey Burton, Colts 38 Devin Asiasi, Patriots 39 Vance McDonald, Steelers 40 Logan Thomas, État de Washington 41 Albert Okwuegbunam, Broncos