La position finale serrée peut faire une bonne équipe de football fantastique. Si vous trouvez un joueur cohérent qui obtient beaucoup de cibles, tout va généralement bien. Si vous devez vous fier davantage à un joueur dépendant du touché ou à un joueur ayant des problèmes de blessure, cela peut devenir un peu plus difficile et votre plancher hebdomadaire est juste un peu plus bas. Dans tous les cas, l’identification des fins de qualité à cibler est une partie importante du projet de stratégie, et la division des classements TE en niveaux peut aider à définir cette stratégie.

Il n’y a généralement que deux ou trois bouts serrés chaque année. Au-delà d’eux, les prochains TE hors du tableau dépendent tous de leurs préférences personnelles. C’est pourquoi les classements serrés ont tendance à varier considérablement après les cinq premiers, et c’est en partie ce qui rend difficile l’évaluation correcte de la position.

C’est là que les niveaux entrent en jeu. Si vous envisagez de cibler une extrémité serrée dormante sur certaines des principales options de consensus, les niveaux peuvent aider à montrer la différence dans les valeurs de brouillon. Sont-ils au même niveau? Si tel est le cas, n’hésitez pas à prendre un type Hayden Hurst sur Evan Engram. Si les joueurs que vous regardez sont dans des niveaux différents, prenez celui du niveau supérieur ou attendez de rédiger celui du groupe inférieur.

Nos niveaux TE sont divisés en six groupes. La plupart des niveaux regorgent d’options potentielles de traverses et de banderoles, comme c’est généralement le cas à l’extrémité serrée, et les crampons sont rares. Mais si vous pouvez décrocher un gars de l’un des deux premiers niveaux, vous serez probablement bon à bout serré – tant que le virus de la blessure ne mord pas.

Niveaux de classement TE 2020: qui sont les meilleurs bouts serrés fantastiques?

Niveau 1:

1. George Kittle, 49ers

2. Travis Kelce, chefs

À ce stade, il n’y a que deux extrémités serrées de haut niveau dans le football fantastique. Kittle et Kelce sont un cran au-dessus et devraient continuer d’être des éléments très productifs des infractions dans lesquelles ils se trouvent.

Kittle est la meilleure option de réception dans l’attaque des 49ers par une large marge, en particulier avec Deebo Samuel mis à l’écart avec une blessure au pied. Il vient de connaître des saisons consécutives de 1000 verges avec au moins 85 attrapés et cinq touchés. C’est un monstre en standard et est encore meilleur en PPR. Aucune extrémité serrée ne devrait rivaliser avec lui pour la première place, à condition qu’il puisse rester en bonne santé.

Kelce continue de produire régulièrement dans l’attaque de Kansas City. Il a enregistré au moins 83 attrapés et 1 038 verges sur réception au cours de chacune des quatre dernières saisons, et tant que Patrick Mahomes continuera à jouer à un niveau élite, Kelce sera une menace majeure pour le jeu.

Kittle et Kelce méritent tous deux des choix de fin de deuxième ou de début de troisième ronde. Aucune autre extrémité serrée ne se rapproche d’eux, donc si vous cherchez à passer un premier choix à la position, assurez-vous d’obtenir l’un de ces deux. Sinon, n’hésitez pas à attendre plus longtemps pour saisir une option de deuxième ou même de troisième niveau.

Fantasy TE Tiers: Deuxième niveau mais pas de deuxième ordre

Niveau 2:

3. Zach Ertz, Eagles

4. Mark Andrews, Ravens

5. Evan Engram, géants

6. Darren Waller, Raiders

7. Hunter Henry, chargeurs

8. Hayden Hurst, Falcons

Alors que Kelce et Kittle représentent les meilleurs bouts serrés du football fantastique en 20, le niveau 2 compte de nombreux joueurs de haut niveau, et la plupart d’entre eux proviennent du volume.

Trois des options ici – Ertz, Andrews et Waller – figuraient parmi les cinq premiers dans les buts serrés la saison dernière. Ertz s’est classé deuxième avec 135 (derrière Kelce seulement), Waller a terminé troisième avec 117 et Andrews est arrivé juste à moins de 100 avec 98 cibles, qui s’est classé cinquième. Tous devraient continuer à être de précieux objectifs de milieu de terrain au cours de la saison 20.

Au-delà du volume, quelques joueurs sujets aux blessures se qualifient pour ce niveau. Engram et Henry sont parmi les plus talentueux de la ligue à ce poste, mais chacun a raté le temps ces dernières saisons. Engram n’a disputé que huit matchs l’an dernier, tandis qu’Henry n’a joué que 12 des 32 derniers matchs des Chargers. Si les deux restent en bonne santé, ils devraient être d’excellents TE1, mais s’ils sont à nouveau défoncés, les propriétaires de fantasy seront obligés de diffuser des bouts serrés, ce qui est difficile compte tenu de la nature mince de la position.

Hurst est le premier dormeur de cette liste. L’ancien Raven a rejoint les Falcons via un échange cette intersaison et remplacera Austin Hooper, qui a passé une bonne partie de l’année dernière en tant que fin serré de haut niveau. Si Hurst obtient la majorité des 97 cibles que Hooper a vues l’année dernière, il devrait surpasser son ADP.

Si vous n’obtenez pas Kittle ou Kelce, cela vaut la peine d’essayer de débarquer l’un de ces joueurs au début des tours intermédiaires. Aucune extrémité serrée plus bas dans la liste n’a la part cible prévue de ces six joueurs, bien que le niveau 3 ait toujours des options plus risquées mais intrigantes à des valeurs légèrement meilleures.

Classement Fantasy 2020: les TE «débutants» de Fringe

Niveau 3:

9. Tyler Higbee, Béliers

10. Austin Hooper, Browns

11. Jonnu Smith, Titans

12. Jack Doyle, Colts

13. Jared Cook, Saints

14. Eric Ebron, Steelers

15. Rob Gronkowski, Buccaneers

Ce niveau n’a pas le même avantage que le niveau 2, mais il est solide. Il y a quelques bonnes options de volume à Higbee, qui a marqué en moyenne 12 cibles par match au cours des quatre dernières semaines de la saison régulière, et à Austin Hooper, qui en moyenne 7,5 cibles par match l’année dernière avec Atlanta. Les deux sont des TE1 aux formats standard et PPR, bien que les deux présentent des risques: Hooper fait partie d’une nouvelle équipe moins conviviale pour TE, et Higbee devra affronter un Gerald Everett en bonne santé. Smith, quant à lui, représente une excellente option de dormeur après avoir réalisé en moyenne 13,3 verges par touche la saison dernière.

Toutes les autres options sauf une sont des vétérans qui entrent dans la catégorie des «fiables». Doyle, Cook et Ebron ont tous été de solides contributeurs de fantasy au cours des dernières saisons, et comme Doyle et Ebron ne se cannibalisant plus dans la même équipe, leurs plafonds devraient être plus élevés qu’avant.

Gronkowski représente le plus grand point d’interrogation de ce niveau. Il est peut-être le plus grand bout serré de tous les temps, mais comment va-t-il après une année passée à la retraite? Comment s’en sortira-t-il avec une nouvelle équipe? Et combien de clichés et de cibles verra-t-il dans le cadre d’un corps de réception chargé et d’un corps serré? Toutes ces questions restent sans réponse. Gronk vaut toujours la peine d’être choisi comme option de repêchage à mi-parcours, mais assurez-vous que vous êtes prêt à diffuser à la position au cas où les choses iraient rapidement au sud pour lui. Il n’est pas nécessaire d’atteindre Gronk, bien que quelqu’un dans votre projet le fera presque certainement.

Si vous n’atterrissez pas parmi les huit meilleurs joueurs à bout serré, vous devriez cibler l’un de ces gars au milieu de votre repêchage. Après le top 15, la position finale serrée s’amincit considérablement, au moins en termes de fiabilité éprouvée.

Traverses Fantasy TE 2020

Niveau 4:

16. TJ Hockenson, Lions

17. Mike Gesicki, dauphins

18. Ian Thomas, Panthères

19. Noah Fant, Broncos

20. OJ Howard, Buccaneers

21. Dallas Goedert, Eagles

22. Chris Herndon, Jets

23. Blake Jarwin, Cowboys

24. Irv Smith Jr., Vikings

Alors, vous aimez attendre sur une extrémité serrée et vous aimez les dormeurs? Eh bien, ce sont les gars pour vous! Ces gars-là n’ont pas encore fait leurs preuves au niveau de la NFL, ou du moins ne se sont pas encore avérés cohérents, mais il y a beaucoup d’avantages à exploiter et vous pouvez parier qu’au moins un ou deux de ces gars finiront la saison. en tant que top-12 TE.

Aimez-vous les gars bon marché qui pourraient avoir du volume? Alors Mike Gesicki et Ian Thomas pourraient être pour vous. Gesicki s’est classé septième de la ligue pour les cibles avec 89 l’an dernier, tandis que Thomas remplacera Greg Olsen, qui a vu 82 cibles l’année dernière (11e de la ligue). Si ces deux-là obtiennent du volume, ils pourraient éventuellement devenir des TE1 et valoir un vol de fin de série dans des brouillons de fantaisie. Et ils méritent également un stock de PPR.

Blake Jarwin pourrait également s’adapter à ce moule, car il cherchera à remplacer les 83 cibles de Jason Witten. Son seul problème est de devoir rivaliser avec Amari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb et Ezekiel Elliott pour les touches.

Il existe également de nombreuses options pour la deuxième année. Hockenson, Fant et Smith Jr. étaient tous les 50 premiers choix du repêchage de la NFL 2019. Dans des rôles plus importants pour leurs infractions, ils pourraient produire, mais tous devront rivaliser avec les meilleurs receveurs et d’autres bouts serrés pour les cibles. Encore une fois, ils valent peut-être des aviateurs tardifs ou des sélections dans les ligues de la meilleure balle, mais pour l’instant, ils ne sont pas dans la conversation TE1, bien que les avantages soient là.

Ces types peuvent ou non être rédigés tardivement dans certains formats, mais même s’ils ne sont pas rédigés, ils valent la peine d’être surveillés en tant que streamers. Nous savons tous à quel point la position finale serrée peut devenir mince avec seulement quelques blessures, de sorte que ces gars pourraient finir par être des facteurs de différence plus importants que certains ne le prévoient. Si vous ne vous lancez pas tôt pour un TE dans les niveaux supérieurs, saisir un TE de troisième et quatrième niveaux vous donne de bonnes chances de toucher au moins un contributeur valable.

Niveaux TE Fantasy 2020: streamers potentiels TE

Niveau 5:

25. Greg Olsen, Seahawks

26. Dawson Knox, projets de loi

27. CJ Uzomah, Bengals

28. Taysom Hill, Saints

29. Jace Sternberger, Packers

30. Jimmy Graham, ours

31. Kyle Rudolph, Vikings

32. David Njoku, Browns

33. Cole Kmet, ours

Certains des noms à ce stade – comme Greg Olsen, Jimmy Graham et Kyle Rudolph – sont reconnaissables comme d’anciens bouts serrés du top 10 de la fantasy, mais à ce stade, leurs valeurs sont principalement liées à leurs noms.

Les joueurs de ce niveau sont soit en train de lutter contre la concurrence pour les emplois de départ (Olsen, Graham et Rudolph se qualifient comme tels), soit ils sont les plus serrés dans une attaque mais n’ont pas la part cible nécessaire pour avoir un impact plus important (Knox et Uzomah) . Si les choses se passent bien pour ces gars, ils pourraient produire au poste et se frayer un chemin dans la conversation avec les streamers. Mais pour l’instant, ce ne sont que des échos sur le radar dans le monde du football fantastique.

Le joueur le plus intéressant de ce niveau est probablement Taysom Hill. Il n’est pas éligible dans toutes les ligues, mais dans celles qu’il est, il vaut peut-être la peine d’être caché. Pourquoi? Eh bien, parce qu’il joue un peu au quart-arrière et est une menace pressante dans la zone rouge. Si la Nouvelle-Orléans continue de lui faire courir le ballon dans des formations de type Wildcat, il pourrait être une réserve intéressante étant donné que la position finale serrée dépend souvent du touché. Et bon, s’il commence au quart-arrière, alors vous aurez l’air vraiment bien pour le garder sur le banc.

Avouons-le – vous n’allez probablement pas recruter de gars de ce groupe à moins que vous ne soyez désespéré, mais ils valent la peine d’être suivis étant donné le manque de profondeur globale à l’extrémité serrée.

Niveaux de classement Fantasy TE: les extrémités serrées de la liste de surveillance

Niveau 6:

34. Darren Fells, Texans

35. Will Dissly, Seahawks

36. Tyler Eifert, Jaguars

37. Trey Burton, Colts

38. Devin Asiasi, Patriotes

39. Vance McDonald, Steelers

40. Logan Thomas, Washington

41. Albert Okwuegbunam, Broncos

Ce regroupement final contient des projections de débuts serrés, comme Fells, Eifert, Asiasi et Thomas, mais aucun ne semble avoir beaucoup d’impact dans les formats fantastiques. Fells est trop dépendant du touché et au milieu de la trentaine, Eifert est sujet aux blessures, Asiasi est une recrue et Thomas a établi un sommet en carrière avec 173 verges sur la réception l’an dernier. Aucun n’est inspirant, mais les blessures, les affrontements ou une part de touché élevée pourraient en faire des considérations une fois la saison commencée.

Dissly pourrait monter dans le classement s’il est en bonne santé. L’ailier serré des Seahawks a été un contributeur solide en six matchs l’année dernière avant de subir une déchirure d’Achille. Si ce n’était pas pour cette blessure et un tendon rotulien déchiré en tant que recrue, il serait plus haut ici. Hélas, l’oncle Will a beaucoup de concurrence pour jouer à Seattle en raison de la présence de Greg Olsen.

Cela dit, si Dissly a l’air bien en début de saison, soyez prêt à le ramasser. Même s’il est juste en bonne santé pour quelques jeux, il pourrait être une option de streaming intéressante.

Espérons que peu de ces gars finiront par devenir pertinents pour la fantasy. S’ils le font, cela signifie que quelque chose a mal tourné au sommet du classement et que les problèmes de blessures sont encore une fois un gros problème pour les bouts serrés.