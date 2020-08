L’extrémité serrée est plus que juste des cibles de zone rouge et un touché occasionnel. La saison dernière, quatre TE ont eu plus de 80 prises et 900 verges, et quatre autres ont dépassé 60 prises et 700 verges. Peut-être étonnamment, cependant, seuls trois bouts serrés avaient plus de six TD. Mark Andrews a mené ce groupe avec 10 scores, c’est pourquoi il est élevé dans la plupart des séries de classements TE 2020, PPR ou autre. Mais il est à noter qu’avec 64 réceptions, il ne s’est classé que septième dans cette catégorie. Nous mettons toujours en garde contre la surévaluation des captures dans les ligues PPR, mais il est juste de se demander si Andrews peut à nouveau produire autant de gros jeux.

Andrews est un démarreur infaillible, peu importe la façon dont vous le regardez, donc que vous le classiez troisième (comme beaucoup le font) ou septième (comme nous), cela n’a finalement pas d’importance. Il est possible qu’il attrape plus de balles avec Hayden Hurst en dehors de la ville, mais c’est tout aussi possible qu’il marque moins de touchés et a moins de gros jeux. C’est pourquoi nous lui avons fait passer des TE ciblés de manière plus cohérente. Evan Engram et Hunter Henry ont des préoccupations valables en matière de blessures, mais leurs allures respectives la saison dernière auraient donné 88 et 73 réceptions, respectivement – nettement plus qu’Andrews et avec autant, sinon plus, de gros jeux et de touchés à la hausse.

En fin de compte, cependant, il n’y a pas beaucoup de différences entre les classements de fin standard et PPR serré. Il n’y a pas l’équivalent de spécialistes tiers ou de receveurs de possession (à moins que vous ne comptiez les TE bloquants, qui ne sont de toute façon pas sur le radar fantastique), donc les meilleurs sont fondamentalement les meilleurs, juste dans un ordre légèrement différent. Jared Cook (16,6 verges par prise) et Noah Fant (14,1) sont deux autres TE à gros jeu que nous avons légèrement baissés (et nous supposons que Rob Gronkowski sera dépendant du TD), mais si vous pensez toujours qu’ils feront assez de métrage / En ce qui concerne le TD pour compenser le manque de captures, prenez certainement une photo avec eux.

Comme nous l’avons vu l’année dernière avec Andrews, un TE peut finir dans les deux premiers du classement PPR tant qu’il obtient des yards et des touchés, mais la constance élevée de la cible de gars comme Darren Waller et Zach Ertz va très loin, surtout si vous préférez prendre des fluctuations plus élevées à d’autres positions.

Nous continuerons à mettre à jour notre classement TE PPR tout au long de la pré-saison, alors revenez pour les derniers mouvements de joueurs. Pour notre classement TE standard, cliquez ici.

Classement Fantasy TE PPR 2020

Les classements suivants concernent les ligues PPR à point complet.

1 George Kittle, 49ers 2 Travis Kelce, Chiefs 3 Zach Ertz, Eagles 4 Darren Waller, Raiders 5 Evan Engram, Giants 6 Hunter Henry, Chargers 7 Mark Andrews, Ravens 8 Hayden Hurst, Falcons 9 Tyler Higbee, Rams 10 Jonnu Smith, Titans 11 Austin Hooper, Browns 12 Jack Doyle, Colts 13 Eric Ebron, Steelers 14 Ian Thomas, Panthers 15 Jared Cook, Saints 16 TJ Hockenson, Lions 17 Mike Gesicki, Dolphins 18 Rob Gronkowski, Buccaneers 19 Noah Fant, Broncos 20 Chris Herndon, Jets 21 Blake Jarwin, Cowboys 22 Dallas Goedert, Eagles 23 OJ Howard, Buccaneers 24 Irv Smith Jr., Vikings 25 Jace Sternberger, Packers 26 Greg Olsen, Seahawks 27 Dawson Knox, Bills 28 CJ Uzomah, Bengals 29 Taysom Hill, Saints 30 Jimmy Graham , Bears 31 Kyle Rudolph, Vikings 32 David Njoku, Browns 33 Cole Kmet, Bears 34 Darren Fells, Texans 35 Devin Asiasi, Patriots 36 Will Dissly, Seahawks 37 Tyler Eifert, Jaguars 38 Trey Burton, Colts 39 Vance McDonald, Steelers 40 Logan Thomas , État de Washington 41 Albert Okwuegbunam, Broncos