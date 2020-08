Les réceptions et les objectifs sont toujours importants lors de l’élaboration des classements Fantasy WR, mais dans les ligues PPR, ils ont évidemment un précédent supplémentaire. Cela ne signifie pas que les receveurs de « possession » valent soudainement plus que les attrapeurs de passes à gros joueurs et à touchés élevés, mais ils remontent certainement les listes de dormeurs et rédigent des feuilles de triche même dans des formats PPR demi-point.

Michael Thomas est l’appel facile en tant que receveur le mieux classé après avoir attrapé 149 balles l’an dernier, mais DeAndre Hopkins, qui était à égalité au deuxième rang avec 104 prises, pourrait le défier encore plus cette année. L’offensive de pointe de l’Arizona sera probablement lancée souvent, et Hopkins est sur le point de recevoir la majeure partie des cibles. Mais le niveau supérieur n’est pas celui où la plupart des propriétaires de fantasy ont des questions. Même les gars de gros joueurs et moins attrapés comme Tyreek Hill et Kenny Golladay auront une valeur immense. Ce sont les deuxième et troisième niveaux où les choses deviennent plus intéressantes.

Keenan Allen, DJ Moore, Allen Robinson et Robert Woods font partie des élévateurs notables de notre classement standard, et bien que tous les trois aient montré leur PPR de bonne foi l’année dernière, il est important de noter que les trois premiers auront probablement de nouveaux quarts. cette année (nous prévoyons que Nick Foles remporte le poste de départ des Bears). Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, en particulier pour Moore et Robinson, mais dans le cas d’Allen, cela pourrait conduire à moins d’objectifs et de problèmes de timing. C’est également vrai pour les élévateurs de troisième rang Julian Edelman et Tyler Boyd, même si nous nous attendons à ce que notre compatriote Emmanuel Sanders s’épanouisse encore plus à la Nouvelle-Orléans.

Certains propriétaires de fantasy vont trop loin en favorisant les récepteurs à haute cible. Bien que vous obteniez souvent plus de cohérence de semaine en semaine avec Jamison Crowder ou Curtis Samuel en tant que WR4, vous manquerez ces jeux monstres à trois prises et à 100 verges de quelqu’un comme Mecole Hardman ou DeSean Jackson. Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin d’un frappeur à la maison, surtout pendant les semaines de congé, alors n’hésitez pas à rédiger un ou deux gros joueurs. Vous pouvez souvent les trouver à une valeur lors de votre ébauche de PPR.

Nous continuerons à mettre à jour notre classement WR PPR tout au long de la pré-saison, alors revenez pour le dernier mouvement. Pour notre classement standard WR, cliquez ici.

Classement Fantasy WR PPR 2020

Les classements suivants concernent les ligues PPR à point complet.

Rang

Joueur

1 Michael Thomas, Saints 2 DeAndre Hopkins, Cardinals 3 Julio Jones, Falcons 4 Davante Adams, Packers 5 Chris Godwin, Buccaneers 6 Tyreek Hill, Chiefs 7 Cooper Kupp, Rams 8 Amari Cooper, Cowboys 9 Odell Beckham Jr., Browns 10 JuJu Smith -Schuster, Steelers 11 Adam Thielen, Vikings 12 Kenny Golladay, Lions 13 Mike Evans, Buccaneers 14 Keenan Allen, Chargers 15 Tyler Lockett, Seahawks 16 Courtland Sutton, Broncos 17 DJ Moore, Panthers 18 AJ Brown, Titans 19 DJ Chark, Jaguars 20 Robert Woods, Rams 21 Allen Robinson, Bears 22 Stefon Diggs, Bills 23 DeVante Parker, Dolphins 24 AJ Green, Bengals 25 Calvin Ridley, Falcons 26 Jarvis Landry, Browns 27 Julian Edelman, Patriots 28 Emmanuel Sanders, Saints 29 TY Hilton, Colts 30 Terry McLaurin, Washington 31 DK Metcalf, Seahawks 32 Golden Tate, Giants 33 Will Fuller V, Texans 34 Marquise Brown, Ravens 35 Brandin Cooks, Texans 36 John Brown, Bills 37 Deebo Samuel, 49ers 38 Christian Kirk, Cardinals 39 Tyler Boyd, Bengals 40 Jamison Crowder, Jets 41 Mike Williams, Chargers 42 Marvin Jones, Lions 43 Michael Gallup, Cowboys 44 Diontae Johnson, Steelers 45 Darius Slayton, Giants 46 DeSean Jackson, Eagles 47 Justin Jefferson, Vikings 48 Anthony Miller, Bears 49 CeeDee Lamb, Cowboys 50 Jalen Reagor, Eagles 51 Sterling Shepard, Giants 52 Curtis Samuel, Panthers 53 Mecole Hardman, Chiefs 54 Henry Ruggs III, Raiders 55 Jerry Jeudy, Broncos 56 N’Keal Harry, Patriots 57 Preston Williams, Dolphins 58 Allen Lazard, Packers 59 Josh Reynolds, Rams 60 Larry Fitzgerald , Cardinals 61 Michael Pittman Jr., Colts 62 Hunter Renfrow, Raiders 63 Cole Beasley, Bills 64 Dede Westbrook, Jaguars 65 Robby Anderson, Panthers 66 Sammy Watkins, Chiefs 67 Breshad Perriman, Jets 68 Alshon Jeffery, Eagles 69 James Washington, Steelers 70 Randall Cobb, Texans 71 Tyrell Williams, Raiders 72 Corey Davis, Titans 73 Parris Campbell, Colts 74 Brandon Aiyuk, 49ers 75 Tee Higgins, Bengals 76 Kendrick Bourne, 49ers 77 Kenny Stills, Texans 78 Danny Amendola, Lions 79 Mohame d Sanu, Patriots 80 Russell Gage, Falcons 81 Denzel Mims, Jets 82 Nelson Agholor, Raiders 83 Devin Duvernay, Ravens 84 Miles Boykin, Ravens 85 Trey Quinn, Washington 86 Laviska Shenault Jr., Jaguars 87 JJ Arcega-Whiteside, Eagles 88 KJ Hamler, Broncos 89 Jalen Hurd, 49ers 90 Tre’Quan Smith, Saints 91 John Ross III, Bengals 92 Steven Sims, Washington 93 Van Jefferson, Rams 94 Marquez Valdes-Scantling, Packers 95 Zach Pascal, Colts 96 Olabisi Johnson, Vikings 97 Tajae Sharpe, Vikings 98 Bryan Edwards, Raiders 99 Chase Claypool, Steelers