Lamar Jackson ou Patrick Mahomes? C’est une question qui sera débattue dans les cercles de football Fantasy (et dans les cercles de football réels) pendant des années à venir, et à l’approche de la saison 2020, nous sommes du côté de Lamar, le plaçant au sommet de notre classement QB. Mais ce n’est pas comme si Jackson et Mahomes étaient les seuls quarts destinés à afficher de grosses statistiques cette année. De nombreux autres crampons, traverses et évasions potentielles parsèment les différents niveaux de notre classement QB, et vous pouvez parier qu’au moins quelques-uns se battront pour la première place.

La saison dernière, Mahomes a en fait terminé huitième parmi les QB. Il a raté quelques matchs en raison d’une blessure au genou, mais son rythme de touché et de triage était déjà sensiblement en baisse par rapport à 2018 avant d’être mis à l’écart. Cela ne veut pas dire un coup au MVP du Super Bowl, mais cela montre simplement que Dak Prescott (n ° 2 la saison dernière), Russell Wilson (4), Deshaun Watson (5), Josh Allen (6), et Kyler Murray (7) ont tous des prétentions viables à être placées dans le palier supérieur. (Le troisième quart l’an dernier est quelqu’un qui devrait commencer cette saison en tant que remplaçant – Jameis Winston.)

Vous remarquerez que ces mêmes QB composent notre top sept à l’approche de cette saison, ce qui signifie que nous nous attendons à une cohérence remarquable ou que nous sommes remarquablement peu créatifs. C’est peut-être un peu des deux. Bien que ces sept QB puissent tous afficher des chiffres dignes de QB1, il y a de fortes chances que quelqu’un d’autre fasse planter la fête et devance au moins quelques-uns d’entre eux. Nous ne pouvons jamais compter une grande saison de métrage / touché à partir de QB de poche classiques comme Drew Brady, Tom Brady ou Matt Ryan, mais les plus grandes saisons de QB fantastique viennent souvent avec au moins un peu de jus précipité, alors des joueurs comme Carson Wentz (243 se verges l’an dernier), Daniel Jones (279), Joe Burrow (368 verges l’an dernier à LSU) et Cam Newton (488 verges en 2018) sont des candidats au plafond plus élevé même si leurs planchers pourraient être inférieurs en raison de problèmes de blessures / expérience.

En fin de compte, les QB de haute qualité ne manquent pas, tant en termes de plancher que de plafond. « Waiting on QB » est devenu un cliché des conseils d’experts de la fantasy, mais cela a du sens dans les ligues à simple QB. Bien sûr, ce serait bien d’avoir Jackson ou Mahomes, mais il suffit de jouer contre eux peut-être une ou deux fois par saison, afin que vous puissiez vous en sortir avec qui vous choisissez comme partant. Et si vous n’obtenez pas l’un des cinq meilleurs joueurs, n’hésitez pas à rédiger une sauvegarde de haut niveau assez tôt pour maximiser vos chances de participer à la grande percée de cette année.

Nous continuerons de mettre à jour notre classement QB tout au long de la pré-saison. Revenez pour le dernier mouvement des joueurs, ainsi que l’analyse des joueurs individuels.

Classement QB du Fantasy Football 2020

Pointage basé sur des passes à quatre points dans les ligues TD

Rang

Joueur

1 Lamar Jackson, Ravens 2 Patrick Mahomes, Chiefs 3 Russell Wilson, Seahawks 4 Kyler Murray, Cardinals 5 Deshaun Watson, Texans 6 Dak Prescott, Cowboys 7 Josh Allen, Bills 8 Matt Ryan, Falcons 9 Carson Wentz, Eagles 10 Drew Brees, Saints 11 Aaron Rodgers, Packers 12 Tom Brady, Buccaneers 13 Daniel Jones, Giants 14 Ben Roethlisberger, Steelers 15 Baker Mayfield, Browns 16 Jared Goff, Rams 17 Matthew Stafford, Lions 18 Cam Newton, Patriots 19 Joe Burrow, Bengals 20 Ryan Tannehill, Titans 21 Jimmy Garoppolo, 49ers 22 Kirk Cousins, Vikings 23 Drew Lock, Broncos 24 Tyrod Taylor, Chargers 25 Derek Carr, Raiders 26 Philip Rivers, Colts 27 Gardner Minshew, Jaguars 28 Teddy Bridgewater, Panthers 29 Sam Darnold, Jets 30 Ryan Fitzpatrick, Dolphins 31 Dwayne Haskins, Washington 32 Nick Foles, Bears 34 Justin Herbert, Chargers 33 Tua Tagovailoa, Dolphins 35 Taysom Hill, Saints 36 Jalen Hurts, Eagles 37 Mitchell Trubisky, Bears 38 Jameis Winston, Saints 39 Marcus Mariota, Raiders 40 Jarrett Stidham, Patriots 41 Andy Dalton, Cowboys 42 Jordan Love, Packers