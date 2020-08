Au stade Da Luz de Lisbonne, le le final de la Ligue des champions 2019-2020. Un but à la 59e de l’ancienne Juventus, Coman, accable le PSG et permet aux Allemands de relever cette coupe pour la sixième fois de leur histoire. La première finale disputée par l’équipe de France a donc été malheureuse. Hommes de Tuchel ils se sont présentés avec un 4-3-3 classique, avec De Maria-Mbappe-Neymar pour occuper les 3 emplacements offensifs. Feuilleter il a pris le terrain avec un 4-2-3-1 établi, avec Gnabry, Coman et Muller occuper le trocart et servir Lewandowski.

Le match

L’approche du Bayern est bonne et attaque dès la première minute, mais la première vraie chance est Neymar ce face à face avec Neuer trouve l’opposition du gardien allemand. Peu de temps après deux autres grandes occasions, pour les Bavarois d’abord avec le pôle de Lewandowski et les Parisiens alors qui ne se matérialisent pas avec De Maria un bon redémarrage. Malgré le tir de Herrera et le tir de Lewandoski, la première mi-temps s’est terminée 0-0. Après un départ très nerveux, le Bayern a pris la tête à la 59e Coman. Incroyable Neuer environ 10 minutes plus tard sur Marquinhos. L’inspiration et l’insistance des champions du PSG ne suffisent pas à les empêcher d’échouer.