Les Timberwolves du Minnesota ont remporté jeudi le premier choix du repêchage de la NBA 2020 après avoir remporté la loterie annuelle du repêchage de la ligue.

Le Minnesota avait pour la dernière fois le choix n ° 1 du repêchage de 2015, lorsque la franchise a sélectionné Karl-Anthony Towns hors du Kentucky.

Malgré la pandémie de coronavirus en cours, le commissaire adjoint de la NBA, Mark Tatum, a annoncé les résultats des bureaux de la ligue à Secaucus, dans le New Jersey, devant des représentants de chaque équipe.

Contrairement à ces dernières années, il n’y a pas de choix de consensus n ° 1 pour le repêchage de la NBA 2020. Anthony Edwards, de Géorgie, est un garde explosif et a prospéré au cours de sa seule saison à l’université, tandis que le produit de Memphis, James Wiseman, pourrait être une option de choix malgré ne jouer que trois matchs collégiaux. Obi Toppin de Dayton est une autre excellente perspective après une deuxième saison de chemise rouge primée et LaMelo Ball, qui a passé la saison dernière à jouer à l’étranger, est l’un des joueurs les plus fréquemment discutés de la classe. D’autres perspectives internationales comme le Français Killian Hayes et l’Israélien Deni Avdija ont pu entendre leurs noms appelés au début du repêchage.

Voici les résultats de la loterie du draft NBA 2020:

1. Minnesota Timberwolves

2. Guerriers de l’État d’or

3. Charlotte Hornets

4. Chicago Bulls

5. Les Cavaliers de Cleveland

6. Atlanta Hawks

7. Pistons de Detroit

8. New York Knicks

9. Wizards de Washington

dix. Phoenix Suns

11. San Antonio Spurs

12. Kings de Sacramento

13. Pélicans de la Nouvelle-Orléans

14. Boston Celtics (via Memphis Grizzlies)