Comment défendez-vous un joueur qui est prêt et disposé à tirer sur le dribble depuis près de la moitié du terrain? C’est la question à laquelle les Lakers de Los Angeles tentent de répondre alors qu’ils affrontent Damian Lillard et les Portland Trail Blazers au premier tour des éliminatoires de la NBA.

Les Blazers ont choqué les Lakers, 100-93, lors du premier match mardi soir derrière une autre performance vintage de Lillard. Il a terminé avec 34 points sur 6 tirs sur 13 à trois points, dont l’un de ses tirs brevetés «Logo Lillard» avec le jeu en suspens à la fin du quatrième quart.

Avec le score à égalité à 89 avec un peu plus de trois minutes à jouer, Lillard s’est relevée de quelques marches à l’intérieur de la ligne de demi-terrain pour drainer un trois points. Les Lakers ne mèneraient plus. Le tir a propulsé Portland à une avance de 1-0 dans la série best-of-7.

Il se passe tellement de choses ici dans un clip aussi court. Tout d’abord, regardez où Hassan Whiteside pose l’écran pour Lillard – avant même que Dame ne traverse la demi-terrain, Whiteside se prépare à le libérer avec le choix. Alors qu’Anthony Davis passe à Lillard, il sait qu’il doit rester assez haut pour se protéger contre le pull-up tout en étant prêt à se défendre contre le drive.

Cela met le grand homme dans une situation sans issue, et c’est Anthony Davis dont nous parlons ici. Imaginez ce que ressentent de simples mortels en essayant de garder Logo Lillard.

Davis a mis fin à Dame une fois qu’il est devenu évident qu’il allait tirer, mais tout s’est passé si vite qu’il n’a pas eu assez de temps pour récupérer. Il n’y a fondamentalement aucun moyen pour une défense d’arrêter cela tant que le tir est en cours.

Selon NBA.com, Lillard est 3 sur 4 sur des tirs entre 35 pieds et 39 pieds à l’intérieur de la bulle. C’est absurde. En voici un autre: Lillard est 6 sur 17 sur des tirs entre 30 pieds et 34 pieds. Pour rappel, la ligne à trois points de la NBA est fixée à 23 pieds et neuf pouces.

Il a fait ça toute la saison:

Damian Lillard est désormais 55 sur 134 (41%) sur 30 pieds cette saison – Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) 19 août 2020

Lillard oblige les équipes à défendre tellement plus d’espace sur le sol qu’elles n’en ont jamais eu auparavant. Même quand ils le défendent parfaitement, la portée profonde et la détente rapide de Lillard ont le dernier mot.

« Logo Lillard » existait avant la bulle

Il est difficile de dire quand le mythe de Logo Lillard est né. Dame a tiré à trois points derrière l’arc depuis plusieurs années à la suite des courses consécutives de MVP de Stephen Curry avec les Warriors. La première fois que Dame a reconnu que c’était après avoir frappé ce coup lors du match des étoiles de la NBA 2019.

Le lendemain, le surnom de «Logo Lillard» a été officiellement inventé.

J’aime ce surnom « Logo Lillard » que j’ai vu … Ifw it – Damian Lillard (@Dame_Lillard) 18 février 2019

Le monde entier a pu voir à quel point le champ de tir de Lillard pouvait s’étendre lorsque les Blazers ont affronté le Thunder d’Oklahoma City au premier tour des séries éliminatoires de la Conférence Ouest la saison dernière. Le Thunder était considéré comme l’un des favoris de la pré-saison dans l’Ouest derrière Paul George et Russell Westbrook, mais Lillard et les Blazers ne laissaient aucun doute sur le fait qu’ils étaient l’équipe supérieure depuis le début de la série.

Alors que Portland détenait une avance de 3-1 dans la série dans le cinquième match, Lillard a isolé contre George à environ 40 pieds du panier dans les dernières secondes avec le score à égalité. Vous savez déjà ce qui se passe ensuite. C’est l’un des meilleurs moments NBA de la dernière décennie:

Apres le jeu. George a qualifié le vainqueur de Lillard de « mauvais tir ». George n’a pas forcément tort – la plupart des entraîneurs voudraient que leur joueur vedette aille au panier dans cette situation pour essayer d’établir le contact et d’atteindre la ligne de faute. Tirer à 10 mètres de distance est essentiellement un sauvetage de la défense.

Plus maintenant. Lillard fait des trios de pull-up super profonds comme celui qu’il a déchiré George une partie de son répertoire régulier. Les défenses opposées doivent maintenant retourner à la planche à dessin pour essayer de retirer un tir qu’elles acceptent généralement d’abandonner.

Besoin de plus de Logo Lillard dans votre vie? Voici une vidéo que les Blazers ont publiée des meilleurs clichés en profondeur de Dame avant que l’équipe ne se dirige vers la bulle.

«Logo Lillard» prend une nouvelle vie dans la bulle

Lillard a été le meilleur buteur vivant à l’intérieur de la bulle, propulsant les Blazers dans les séries éliminatoires avec une extension irréelle dans les matchs de classement qui lui ont permis de remporter les honneurs de MVP de la bulle.

Lillard a récolté 51 points contre les 76ers et 61 points contre les Mavericks avant une finale incontournable dans les matchs de classement contre Brooklyn. C’est alors que Logo Lillard a fait une autre apparition.

Il n’y a aucun moyen de contourner le fait que Lillard doit continuer à jouer à un niveau de tous les temps pour que les Blazers aient réellement une chance de prendre le dessus contre les Lakers au premier tour. La défense de Portland a été un problème majeur depuis son entrée dans la bulle. Les Blazers n’arrêtent personne. Leur seul moyen d’avancer pour battre l’opposition, et cela commence et se termine avec la brillance de Lillard.

Avant que le premier match ne se termine, la NBA a publié une vidéo de Lillard drainant cinq points consécutifs à trois points à quelques pas de la ligne de demi-terrain. C’était un signe inquiétant pour les Lakers. Nous aurions dû savoir alors comment ce jeu se terminerait.

Les Blazers sont bien vivants à l’intérieur de la bulle. Plus cette course est longue, plus nous obtiendrons Logo Lillard.