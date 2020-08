Mis à jour le 06/08/2020 à 13:24

Real Madrid et Manchester City les visages sont vus EN DIRECT et EN DIRECT ce vendredi 7 août au stade Etihad pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2020. Les hommes de Zidane devront vaincre le 1-2 de Guardiola au Bernabéu. Suivez ici la transmission et la narration de l’engagement à travers les signaux de FOX Sports et ESPN à partir de 14h00. (Heure péruvienne) et 21h00 (Heure espagnole). Regardez ici les principaux incidents du match par la MINUTE A MINUTE du site web de Depor.com. Soyez également accro aux profils des réseaux sociaux du Real Madrid et de Manchester City.

Le club le plus récompensé d’Europe avec 13 titres, devra surmonter un résultat défavorable pour la première fois de son histoire après une chute au match aller à domicile. Jamais auparavant en Coupe d’Europe, le Real Madrid n’a réussi cet exploit. De plus, Zidane, en tant qu’entraîneur, n’a jamais été éliminé en Ligue des champions et Guardiola a réussi à faire regarder le Français dans l’abîme.

Real Madrid vs. Manchester City: horaires et chaînes par match de Ligue des champions

Pérou / 14:00 / FOX Sports, ESPNColombie / 14:00 / FOX Sports, ESPNEcuador / 14:00 / FOX Sports, ESPNArgentine / 16:00 / FOX Sports, ESPNUruguay / 16:00 / FOX Sports, ESPNEspaña / 21:00 / Movistar Partidazo et Mitele Plus

L’entraîneur blanc aura une défaite sensible pour faire face à une remontée qui semble très compliquée. Sans Sergio Ramos, suspendu après avoir été expulsé au match aller, Éder Militao remplacera son capitaine au centre de la défense.

Le Belge Eden Hazard n’a pas de bonnes sensations à la cheville opérée et peut céder la place à des joueurs connectés comme Marco Asensio, qui a signé une grande finale de Ligue après avoir réapparu de sa grave blessure au genou, ou le Brésilien Vinicius.

Pendant ce temps, Guardiola devra faire face aux absences de Benjamin Mendy (également suspendu) et du blessé Sergio «Kun» Agüero. C’est le scénario d’un duel dans lequel le Real Madrid, cette fois, n’est pas favori.

Le défi de Zidane

À ce jour, Zidane n’a pas été battu à égalité et en a réussi neuf. Zizou compte 40 matchs dans la compétition la plus prestigieuse et n’en a perdu que six (15%). Dernière défaite douloureuse, le Real Madrid remonte à Manchester City au stade Santiago Bernabéu et avec des symptômes de désespoir rappelant l’élimination de la saison dernière dans le crash inattendu contre l’Ajax.

La perte de la couronne du roi d’Europe est venue avec un coup et a provoqué le retour de Zidane. Il a rattrapé une équipe en chute libre et en a fait le champion de LaLiga Santander, le grand but de cette saison. Avec le sentiment d’être épanouis, les joueurs arrivent à l’événement de Manchester, convaincus que le panorama footballistique actuel leur profite et que, sans audience dans les tribunes d’Etihad, les options de retour augmentent.

