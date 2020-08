Dans un match serré 3 avec une fin controversée, les Houston Rockets ont raté de peu une chance de remonter 3-0 lors de leur série de premier tour contre Oklahoma City. Dans l’histoire des éliminatoires de la NBA, aucune équipe n’a jamais surmonté un déficit de 3-0 dans une série au meilleur des sept.

Même ainsi, avec une avance de 2-1 dans la série, les Rockets se sentent toujours relativement bien quant à leur position globale dans la série. Ce ne serait pas le cas avec une défaite contre le Thunder lors du quatrième match de lundi.

Si Houston gagne, il gagne 3-1 et a une chance de clôturer la série en cinq matchs – ce qui leur permettrait de prendre quelques jours de repos avant leur affrontement de deuxième tour, probablement contre la tête de série de l’Ouest, le Les Lakers de Los Angeles. S’ils perdent, c’est 2-2 et effectivement une bataille au meilleur des trois, forçant les Rockets à se gratter et à griffer juste pour rester en vie. (S’ils avancent, ils n’auront qu’un minimum de repos avant la prochaine série.)

Le gardien All-Star Russell Westbrook (souche du quad droit) continue de progresser pour les Rockets, mais il reste sur la liste des éliminatoires du match 4. Le cinquième match de mercredi semble être un objectif réaliste.

Mis à part l’absence de Westbrook, le plus gros scénario pour les Rockets pourrait être de mettre le finaliste MVP James Harden à l’aise contre Lu Dort, un garde recrue pour le Thunder. Dort a raté le premier match avec une entorse au genou et Harden a dominé avec 37 points sur 54,5% de tirs – dont 46,2% sur 3 points. Houston a marqué 123 points dans cette victoire.

Mais au cours des deux derniers matchs, auxquels Dort a joué, Harden marque en moyenne 29,5 points par match sur 39,5% de tirs et seulement 20,8% sur 3 points. Les Rockets ont en moyenne 107,5 points en règlement dans les jeux 2 et 3, en baisse de plus de 15 par rapport à leur total du premier match.

Houston a été l’une des principales infractions de la NBA toute l’année en termes de classement net, mais cela a chuté à 91,0 en minutes que Dort a joué cette série. « L’effort de Lu sur James et Eric a été vraiment, vraiment génial », a déclaré l’entraîneur d’Oklahoma City Billy Donovan après le troisième match. « Il a tout mis en œuvre. »

Harden tire maintenant 5 sur 34 (14,7%) contre Dort cette saison. Selon les statistiques de NBA.com, dans les données englobant à la fois la saison régulière 2019-20 et les séries éliminatoires, c’est le pourcentage le plus bas pour Harden contre tout joueur qui l’a gardé pendant au moins 30 possessions au total.

Houston pourrait également utiliser un meilleur tir de sa distribution de soutien. En particulier, Eric Gordon a eu du mal, n’ayant tiré que 2 sur 20 (10%) à 3 points lors de ses deux derniers matchs.

« Nous aimons ce que nous faisons, nous ne faisons tout simplement pas beaucoup de tirs », a déclaré l’entraîneur-chef Mike D’Antoni lors de l’entraînement de dimanche.

Les Rockets, qui ont remporté le deuxième match avec une défense étouffante en seconde période, se sont également prononcés pour avoir commis trop d’erreurs défensives lors du troisième match.

«Tout au long du match, nous avons simplement commis trop d’erreurs mentales et leur avons donné l’occasion de marquer», a déclaré Harden après le troisième match. «C’est aussi simple que cela. … Nous avons fait trop d’erreurs mentales, et nous avons fait du personnel, ce qui leur a donné trois ou trois layups. Nous devons limiter ces possibilités. Et nous le ferons, je pense, dans le match 4. »

Les Thunder ont été menés lors du troisième match par leurs trois meilleurs gardiens, Dennis Schroder, Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander, qui ont respectivement marqué 29, 26 et 23 points. Collectivement, ils ont facilement eu leur jeu de tir le plus efficace de la série à 30 sur 61 au total (49,2%).

Harden s’est également blâmé pour avoir commis trop de fautes au début du match, ce qui a limité sa capacité à jouer de manière agressive tard dans le règlement et l’a conduit à faire une faute dès la première minute de prolongation.

« Je ne peux pas décrocher des fautes bon marché tout au long du match, et ensuite je ne serais pas dans cette position plus tard dans le match », a déclaré Harden.

«Je me suis mis ça sur moi-même.

Il y avait, cependant, d’autres jugements d’officiel qui semblaient agiter les Rockets. L’équipe d’arbitrage de samedi a refusé de revoir (sans donner de raison) la faute sous la ceinture de Chris Paul contre Ben McLemore, et le rapport des deux dernières minutes de dimanche a confirmé que les officiels ont raté une faute de l’OKC sur un roulement tardif – qui s’est produit avec les Rockets en tête. par deux points avec seulement 24,4 secondes à jouer et possession.

Juste ou pas, les Rockets doivent tourner la page rapidement pour se préparer pour le match crucial de lundi, toujours à la «bulle» Disney World de la NBA en Floride. Le match 4 entre Houston et OKC débute à 15 h 00. Central lundi, avec une émission nationale sur TNT et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest.

