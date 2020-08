Prendre la route demain, et ça va être différent…

• Une chose que vous avez constamment vue ces derniers jours: l’ordre des quart-arrière des Patriots prenant des clichés. C’était Brian Hoyer, puis Jarrett Stidham, puis Cam Newton. Je ne lirais rien là-dedans, à part Bill Belichick s’en tenir à sa propre façon de gérer ce genre de choses – cela est classé dans la même catégorie que les recrues devant porter des numéros laids (dans les années 50 et 60) pendant le camp, et Tom Brady se faire mâcher dans les réunions dans la quarantaine. Cet endroit a toujours été conçu pour être une méritocratie, avec toute votre équité dans le bâtiment provenant non pas de réalisations ailleurs, mais de ce que vous avez fait pendant votre temps là-bas. Newton, à l’heure actuelle, n’a rien de cette équité. Avec le temps, ça viendra. Je serais assez surpris s’il n’est pas le partant en septembre.

• Base de données LSU Kary VincentLe cas de ce dernier sera intéressant. Et celui d’Oklahoma RB aussi Kennedy Brooks. Les deux ont choisi de ne pas participer à la saison. Vincent, ce faisant, a déclaré pour le projet. Brooks ne l’a pas encore fait, mais c’est probablement à venir, étant donné qu’il a envisagé de devenir professionnel l’année dernière. Et aucun de ces gars n’est considéré comme des premiers. Vincent, dans l’état actuel des choses, est un très bon athlète, et en particulier un corner de nickel, qui a eu une chance de presser son stock cet automne en jouant dans une secondaire LSU qui perd les choix de la deuxième journée 2020. Grant Delpit et Kristian Fulton. Dans l’état actuel des choses? Peut-être un troisième tour. Brooks est une perspective du jour 3. Donc, voir comment la position assise affecte le projet de stock de chaque gars – et cela ne critique ni l’une ni l’autre des décisions, car dans ce climat, celles-ci peuvent être profondément personnelles – devrait nous montrer comment ces perspectives sont évaluées. Talents bizarres comme Micah Parsons et Greg Rousseau sachez que leur attente ne sera pas longue en avril. Des gars comme Vincent et Brooks sont bien plus une zone grise.

• Pendant que nous sommes sur le projet, j’ai tweeté lundi au sujet d’une foule de recrues de 2011 qui entrent dans la 10e année dans la NFL. Mon intention était de mentionner la réalisation – moins de joueurs que vous ne le pensez font une décennie chez les pros, donc y arriver est assez remarquable, dans mon esprit. Et dans le processus, j’ai eu un autre rappel de la façon dont cette classe était hors des graphiques. JJ Watt, Von Miller, Julio Jones, Richard Sherman et Tyron Smith sont des candidats très sérieux au Temple de la renommée, et il y en a d’autres, comme AJ Vert et Patrick Peterson, qui ne sont pas loin derrière eux. Alors tu as Cam Newton, Cam Heyward, Kyle Rudolph, Ryan Kerrigan, Robert Quinn … Vous voyez l’image. Beaucoup de grands joueurs et beaucoup de gars jouent encore à un niveau élevé en ce moment. Maintenant, considérez ceci: en 2011, avec les camps d’entraînement raccourcis, nous disions la même chose que nous sommes maintenant. En substance, ces recrues sont foutues. Il s’avère que ces recrues ne l’étaient pas. Et les recrues de 2020 peuvent en tirer quelque chose.

• Pour ce que ça vaut, on m’a dit que Washington avait passé un bon moment pour Alex Smith à l’entraînement le dimanche, et c’était vraiment tout. Smith, semble-t-il, veut juste se fondre et faire à nouveau partie de l’équipe, ce qui ne surprendrait personne qui le connaît. Mais il a envoyé un message plutôt cool, via une interview avec le site Web de l’équipe: «Nous sommes tous confrontés à l’adversité dans la vie. Cela se présente sous différentes formes. Allais-je en parler ou en parler? Quoi qu’il en soit, je vais être mieux loti. Je continue à faire des gains. Je continue de m’améliorer, même ces dernières semaines. Pour moi, cela continue de m’exciter, que je peux continuer à pousser. À un moment donné, je découvrirai quelles sont mes limites, mais je ne les ai pas encore trouvées. » L’histoire de Smith, bien sûr, est incroyable. Recrue négligée, même en tant que coéquipier de Reggie Bush au lycée; le quart-arrière vedette d’Urban Meyer à l’Utah, menant les Utes à un titre au Fiesta Bowl; au premier choix général; à un buste présumé après avoir eu six coordinateurs lors de ses six premières saisons dans la NFL; à la pièce maîtresse de la première infraction de Jim Harbaugh à San Francisco; battre par Colin Kaepernick lors d’une course du Super Bowl; au pilote de la renaissance d’Andy Reid à Kansas City; à l’espace réservé pour un grand potentiel de tous les temps dans Patrick Mahomes; au remplacement de Washington pour Kirk Cousins ​​après que la situation des Cousins ​​soit devenue désordonnée; à Joe Theismann 2.0; à… un retour miracle. Peu importe ce qui se passe ensuite, peu de joueurs peuvent prétendre avoir eu le genre de conduite qu’il a. En espérant qu’il obtienne un beau dernier chapitre.

• Pendant que nous sommes à Washington, je suis ravi de voir quel nouveau président d’équipe Jason Wright peut faire avec ce qui est devenu une toile de plus en plus vierge là-bas. Il y aura une chance de réinventer l’image de l’équipe et la façon dont elle est vue, et le fait qu’un ancien joueur de la NFL âgé de 38 ans soit maintenant celui avec le pinceau devrait rendre les prochaines étapes d’autant plus intéressantes. Et comme je ne connais pas Wright, j’ai passé quelques appels lundi pour en savoir plus sur lui. L’un était au directeur exécutif de Fritz Pollard Alliance Rod Graves, qui était directeur général des cardinaux pendant les deux dernières années de la carrière de joueur de Wright (2009-10). «C’est un jeune homme exceptionnel», a déclaré Graves. «Très, très compétent, très professionnel. Je m’attends vraiment à ce qu’il fasse très bien pour l’équipe. C’est le genre de personne, quand vous le rencontrez, vous le voyez – il a du succès écrit partout en lui. Il s’avère que Graves a eu une idée de la destination de Wright en 2011. Il a essayé de ramener Wright pour une troisième année, et Wright lui a expliqué ses plans pour aller à l’école de commerce. Peu de joueurs choisiraient cela sur une autre année dans la NFL. Mais Wright n’était pas juste un autre gars. « Il m’a dit qu’il était intéressé à aller à l’école de commerce, et vous entendez que d’un gars comme lui, vous avez juste l’impression que leurs priorités sont en ligne pour mettre en place une carrière réussie », a déclaré Graves. «Nous avons vraiment aimé Jason, c’est une personne très intelligente, il y a travaillé, il nous a donné tous les efforts que nous pouvions demander. Il était exceptionnel à tous égards. Et après les quelques mois de la franchise, il ne fait aucun doute que Washington pourra utiliser quelqu’un comme lui pour s’associer à l’opération de football remaniée.

• Si c’est pour Gerald McCoy– et la question doit être sur la table pour un joueur rompant ses quadriceps à 32 ans – l’ex-Buccaneer et Panther ont eu une sacrée course, faisant six Pro Bowls et la première équipe All-Pro trois fois. Mais je pense aussi qu’il fera partie de ces gars, comme le gars a repêché une place devant lui, Ndamukong Suh, où je me demande combien plus aurait pu être possible s’il était allé à une franchise plus stable à la sortie de l’université. Parfois, c’est le prix à payer pour aller si haut dans le projet. Les équipes qui y choisissent ne sont généralement pas dans la meilleure forme.

• C’est drôle de voir l’attention Joe juge obtient pour avoir fait courir des tours aux joueurs des Giants pour des erreurs d’entraînement. Cela dure depuis toujours à Foxboro, et Judge n’est pas le premier gars à aller ailleurs et à ébouriffer des plumes pour le faire. Certains gars pensent que c’est humiliant. Les autres s’en moquent. Moi? Je ne peux pas croire que quiconque pense que c’est un gros problème.

• Le nombre de joueurs de la ligue sur la liste COVID-19 est maintenant tombé à 12 — avec trois autres à venir, et aucun à 16 h HE lundi. C’est une nouvelle fantastique, et cela a vraiment cristallisé l’importance des tests quotidiens, du moins pour moi. C’est aussi pourquoi le faible coût, les résultats rapides et l’accessibilité du test de salive à venir pourraient changer la donne non seulement pour le football, mais pour tous les sports. S’il devient possible pour les programmes collégiaux de tester quotidiennement, leurs chances de pouvoir commencer et terminer une saison changent toutes ensemble. C’est pourquoi je pense que toutes les grandes conférences seraient intelligentes de se rassembler, d’accepter de prendre une profonde respiration et de se réunir à nouveau pour voir où tout cela en est le 1er septembre.

• Je ferais attention à ce Kyle Shanahan dit à propos de Brandon Aiyuk. Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur évaluateur ou développeur de receveurs dans le football que l’entraîneur des Niners, de sorte qu’il parle déjà si bien de la recrue dit quelque chose. Et San Francisco a besoin qu’Aiyuk vienne comme annoncé, avec Jalen Hurd sorti et Deebo Samuel entravé.

• Enfin, un reste de mon entretien avec le coach des Chargers Anthony Lynn … Il nous a dit au MMQB que l’un des sous-produits de la révélation de son cas COVID-19 sur Hard Knocks était une série de SMS et d’appels de ceux qui avaient pris les nouvelles dans le mauvais sens – et pensaient que Lynn était toujours malade. (Il ne l’est pas, bien sûr.) Et puis, d’autres ont vu quelque chose presque aussi bouleversant. Il s’avère que certains de ses vieux copains au Texas n’étaient pas satisfaits de la scène où Lynn cuisinait avec sa femme. «Il y avait des trucs sur le barbecue», a déclaré Lynn en riant. «Certaines personnes à la maison qui savent cuisiner mieux que moi étaient gênées que j’utilise un gril à gaz. Genre, où est ton fumeur? Si vous connaissez des gens de là-bas… c’est probablement une bonne question.