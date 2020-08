Prédire le vainqueur de l’Indy 500 en fonction des cotes est plus difficile que jamais en 2020, lorsque le plus grand spectacle de course se déroulera en août pour la première fois de ses 104 ans d’histoire. La piste ovale de 2,5 miles sera chaude et glissante, et le vent sera imprévisible.

En plus de cela, l’histoire récente de l’Indy 500 n’est pas nécessairement utile. Les neuf derniers Indy 500 ont produit neuf gagnants différents. C’est le résultat des variables sans fin qui déterminent qui pourra boire le lait dans le couloir de la victoire.

L’Indy 500 de cette année a quelques mois de retard parce que la pandémie de COVID-19 a rendu impossible une course traditionnelle de mai à Indianapolis Motor Speedway. Le programme IndyCar 2020 n’a commencé que début juin avec une course au Texas, et l’Indy 500 est la septième course de ce calendrier.

Vous trouverez ci-dessous les cotes complètes de Vegas pour remporter l’Indy 500 en 2020, ainsi que nos trois meilleurs choix de pilotes qui pourraient finir par prendre le drapeau à damier.

Indy 500 cotes de gagner la course 2020

Scott Dixon est le favori pour remporter l’Indy 500 2020 en partie parce qu’il a montré tant de vitesse lors des séances de qualification du week-end dernier. Il s’est qualifié deuxième derrière le poleman Marco Andretti, mais seulement après qu’Andretti l’ait devancé de 0,017 mph, la troisième marge la plus proche de l’histoire des qualifications d’Indianapolis.

Chauffeur

Les chances de gagner Indy 500

Scott Dixon +450 Marco Adnretti +700 Alexander Rossi +750 Ryan Hunter-Reay +800 Simon Pagenaud +1000 Josef Newharden +1200 Will Power +1200 Takuma Sato +1600 Rinus Veekay +1800 Colton Herta +2000 Conor Daly +2000 Felix Rosenqvist +2000 Fernando Alonso +2200 James Hinchcliffe +2200 Helio Castroneves +2500 Graham Rahal +2800 Pato O’Ward +3000 Marcus Ericsson +3300 Alex Palou +4000 Santino Ferrucci +4000 Ed Carpenter +5000 Oliver Askew +5000 Spencer Pigot +6000 Zach Veach +6600 Jack Harvey +8000 Charlie Kimball +10000 James Davison +10000 Sage Karam +12500 Dalton Kellett +15000 JR Hildebrand +15000 Ben Hanley +20000 Max Chilton +20000

Parmi les cinq meilleurs pilotes du tableau des cotes Indy 500, seul Josef Newgarden commencera la course en dehors du top 10. Newgarden partira 13e après avoir échoué à se qualifier pour le Fast Nine Shootout.

Alexander Rossi prendra le départ de l’Indy 500 neuvième et Ryan Hunter-Reay partira cinquième.

Simon Pagenaud, le vainqueur de l’Indy 500 de l’année dernière qui se classe sixième sur le tableau des cotes de la course de cette année, partira bien 25e.

Choix d’experts Indy 500

1. Scott Dixon

Dixon est le leader des points IndyCar Series en 2020 avec trois victoires en six courses. Il devrait également remporter une victoire en Indy 500 après avoir remporté la plus grande course de la série en 2008.

La vitesse dans la voiture de Dixon a été mise en évidence par ses séances de qualification, alors qu’il a presque devancé Andretti pour la pole Indy 500. C’était également évident lors de l’ouverture de la saison au Texas Motor Speedway, qui est la seule piste assez comparable sur laquelle la série a couru cette saison. Dixon a mené 157 des 200 tours en route vers une victoire ce soir-là.

2. Josef Newgarden

Nous devons choisir au moins un pilote du Team Penske pour remporter l’Indy 500 de dimanche, car l’écurie Penske a produit les deux derniers vainqueurs de l’Indy 500 – Pagenaud l’année dernière et Will Power en 2018.

Newgarden n’a jamais remporté un Indy 500, mais il est troisième au classement des points IndyCar et a un haut de la série à trois pôles cette saison. Son équipe a la vitesse nécessaire pour remporter l’Indy 500, ce qui a été clairement démontré lorsqu’il a mené 214 des 250 tours à l’Iowa Speedway lors de la dernière course de la série.

3. Graham Rahal

C’est notre choix bouleversé. Rahal n’a jamais remporté d’Indy 500 en 12 départs et son meilleur résultat est troisième. Il est sixième aux points de la série IndyCar, et sa huitième place de départ suggère qu’il a une bonne vitesse. C’est sa meilleure position de départ pour une Indy 500 depuis qu’il a commencé septième et a terminé 12e en 2010.

Un Rahal terminant premier dans une Indy 500 qui a commencé avec un Andretti en premier serait approprié.