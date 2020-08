Choisir un gagnant en fonction des cotes de la course NASCAR de dimanche sur le parcours routier de Daytona International Speedway (15 h HE, NBC) est aussi énorme que dans le sport automobile. Ce n’est pas seulement la première course de course sur route de la série Cup de la saison, mais c’est la première fois que les voitures de la Coupe se rendent sur la piste la plus célèbre de NASCAR.

Oh, et il n’y a eu aucune pratique préalable des séances de qualification avant la course de dimanche. Les pilotes ne pouvaient se préparer que sur des simulateurs, et il nous reste à deviner qui gagnera.

Le parcours routier de Daytona est un peu une piste hybride, car les hautes berges de la superspeedway font partie du circuit de 3,61 milles avec des chicanes ajoutées vers la fin du tronçon arrière et l’entrée du tri-ovale. Le seul parcours assez comparable du programme NASCAR est le Charlotte Motor Speedway ROVAL, il n’est donc pas surprenant de voir le vainqueur de la dernière course ROVAL, Chase Elliott, en haut du tableau des cotes pour Daytona.

Vous trouverez ci-dessous les cotes complètes de Vegas pour gagner la course de la NASCAR Cup Series dimanche sur le parcours routier de Daytona, ainsi que nos trois meilleurs choix de pilotes qui pourraient finir par prendre le drapeau à damier.

Les chances de NASCAR de gagner au cours de Daytona Road

Elliott et Ryan Blaney sont les seuls pilotes à avoir remporté des courses de la Cup Series sur le ROVAL à Charlotte, l’an dernier et en 2018, respectivement. C’est pourquoi les deux devraient bien fonctionner sur une piste comparable à Daytona.

Ils sont rejoints près du sommet du tableau des cotes du parcours de Daytona Road par des habitués de la saison 2020 à Martin Truex Jr., Kevin Harvick et Denny Hamlin.

Vous trouverez ci-dessous les chances complètes de gagner la course NASCAR de dimanche à Daytona, gracieuseté de FanDuel Sportsbook.

Chauffeur

Les chances de gagner la course Daytona RC

Chase Elliott +420 Martin Truex Jr. +600 Kevin Harvick +650 Denny Hamlin +650 Ryan Blaney +900 Brad Keselowski +1000 Kyle Busch +1200 Joey Logano +1700 Kurt Busch +1900 Erik Jones +1900 Clint Bowyer +1900 Alex Bowman +2400 Matt DiBenedetto +3100 Jimmie Johnson +3500 William Byron +3500 Christopher Bell +3500 Aric Almirola +4700 Tyler Reddick +5500 Cole Custer +5500 Matt Kenseth +8500 Ryan Newman +8500 Chris Buescher +15000 Ricky Stenhouse Jr. +17000 Austin Dillon +17000 Bubba Wallace +20000 John Hunter Nemechek +20000 Brennan Poole +20000 Michael McDowell +20000 Daniel Suarez +20000 Ty Dillon +20000 Ryan Preece +20000 Ross Chastain +20000 Quin Houff +20000 JJ Yeley +20000 Joey Gase +20000 Corey LaJoie +20000

Le doute est la seule constante parmi les pilotes à l’approche de la course de dimanche sur le parcours routier de Daytona. Certains ont de l’expérience sur la piste dans différents types de voitures, d’autres non. Mais tout le monde est sur le même terrain en termes d’expérience dans une voiture de Coupe sur le parcours routier de Daytona.

« Je ne suis pas vraiment sûr », a déclaré franchement Martin Truex Jr. après la course du Michigan de la semaine dernière lorsqu’on lui a demandé si ses prouesses sur route passeraient à Daytona. « Je n’ai été sur cette piste qu’une seule fois; c’était en 2004 je pense que j’ai couru la série IROC, nous avons couru là-bas. Je n’ai pas très bien fait. …

« Je sais que iRacing a la piste, alors allez-y, familiarisez-vous, j’espère pouvoir en apprendre un peu plus. … J’ai hâte. Ça va être sauvage, bien sûr. Beaucoup de points d’interrogation. »

Ce qui signifie que la position sur la piste sera sûrement la clé dimanche, et Truex est l’un des trois pilotes Joe Gibbs Racing à partir des trois premières positions. Cela augure bien pour l’écurie JGR et toutes les autres équipes qui entament une course sans précédent vers l’avant.

Les 10 meilleurs partants pour la course de dimanche à Daytona (tel que déterminé par une nouvelle formule de composition de départ) sont les suivants:

Kevin HarvickDenny HamlinMartin Turex Jr.Kyle BuschJoey LoganoAric AlmirolaChase ElliottKurt BuschMatt DiBenedettoAustin Dillon

NASCAR à Daytona Road Course Expert choisit

1. Chase Elliott

Nous devons aller avec le favori non seulement parce qu’Elliott a remporté la course ROVAL à Charlotte l’automne dernier, mais il a également remporté les deux dernières courses de la Cup Series à Watkins Glen International. Il a clairement ce truc de course sur route à une science.

Ajoutez à cela le fait qu’Elliott a montré la meilleure vitesse dans l’écurie Hendrick Motorsports cette saison, et vous avez de bonnes chances de remporter une victoire historique pour l’un des pilotes les plus populaires de NASCAR.

2. Martin Truex Jr.

Comme Elliott, Truex a été fort sur les parcours routiers ces derniers temps, remportant les deux dernières courses de la Cup Series à Sonoma Raceway. (La course de Sonoma 2020 a été annulée au milieu de la pandémie COVID-19.)

Joe Gibbs Racing a été l’une des organisations les plus fortes de haut en bas de la Cup Series cette saison, et Truex a évidemment les compétences nécessaires pour gagner ce genre de course.

3. Kyle Busch

En parlant de puissance JGR, Busch a étonnamment manqué en 2020, toujours sans victoire à travers 22 courses. Mais l’équipe du champion en titre de la série a montré une meilleure vitesse ces derniers temps, et il a quelques victoires sur route sur son curriculum vitae en Cup Series, deux à Sonoma (2008 et 2015) et deux à Watkins Glen (2008 et 2013).

La séquence sans victoire de Busch n’est pas pertinente dans une course aussi unique. La série Cup utilise un nouveau paquet de règles sur le parcours routier de Daytona (un aérodynamisme élevé combiné au moteur de 750 chevaux utilisé sur les pistes courtes et les parcours sur route), et nous faisons confiance à Busch autant sinon plus que quiconque pour maîtriser il rapidement.