La sélection des gagnants en fonction des cotes pour les courses à double titre de la NASCAR Cup Series samedi et dimanche à Dover International Speedway ce week-end (les deux courses à 16 h HE sur NBC) est délicate car ce sont les premières courses au Monster Mile cette saison.

Dover est un ovale concret d’un mile avec une inclinaison de 24 degrés dans les virages et une inclinaison de neuf degrés sur les lignes droites. Il présente également des changements d’élévation importants à l’entrée et à la sortie des coins. Tout cela pour dire qu’il n’y a pas d’autre piste comme Douvres au programme NASCAR.

Douvres devait initialement accueillir une seule course de la NASCAR Cup cette saison après en avoir accueilli deux par an depuis 1971, mais cette seule course a été transformée en double dans le cadre des changements de calendrier de NASCAR au milieu de la pandémie COVID-19. Maintenant, c’est l’une des trois pistes (rejoignant Pocono et le Michigan plus tôt cette année) à accueillir des courses de la Coupe plusieurs jours consécutifs.

Vous trouverez ci-dessous les cotes complètes de Vegas pour remporter les courses de la NASCAR Cup Series de ce week-end à Douvres, ainsi que nos trois meilleurs choix de pilotes qui pourraient finir par prendre le drapeau à damier.

Les chances de NASCAR de gagner à Douvres

Kevin Harvick est le favori pour gagner à Douvres par défaut puisqu’il a eu la voiture la plus dominante de la série de coupes cette saison avec six victoires. Le meneur de points est entré dans le week-end de Douvres avec un avantage de 118 points sur le deuxième Denny Hamlin.

Pour remporter le championnat de la saison régulière de la NASCAR Cup Series, Harvick devra soit avoir 121 points d’avance sur le deuxième du classement des pilotes de la série après la première course à Douvres, soit 61 points d’avance sur le deuxième du classement après la deuxième course à Douvres.

Vous trouverez ci-dessous les probabilités complètes de gagner les courses NASCAR à Douvres ce week-end, gracieuseté de Draft Kings Sportsbook. (Les chances sont avant le match aller de samedi du double.)

Chauffeur

Les chances de gagner la course de Douvres

Kevin Harvick +350 Martin Truex Jr. +400 Chase Elliott +550 Denny Hamlin +550 Kyle Busch +1200 Brad Keselowski +1200 Ryan Blaney +1400 Joey Logano +1500 Aric Almirola +2000 Jimmie Johnson +2000 Alex Bowman +2500 Kurt Busch +3300 Erik Jones +3300 Clint Bowyer +4000 William Byron +4000 Matt DiBenedetto +5000 Cole Custer +6000 Christopher Bell +6600 Matt Kenseth +12500 Ryan Newman +15000 Ricky Stenhouse Jr. +20000 Bubba Wallace +25000 Chris Buescher +30000 Daniel Suarez +40000 Ty Dillon +50000 Michael McDowell +50000 John Hunter Nemechek +50000 Ryan Preece +75000 Corey LaJoie +150000 Joey Gase +200000 Timmy Hill +200000 Quin Houff +200000 BJ McLeod +200000 Brennan Poole +200000 Garrett Smithley +200000 Reed Sorenson +200000

Martin Truex Jr. est juste derrière Harvick dans les chances de gagner à Douvres en partie parce qu’il a remporté la course de printemps sur cette piste la saison dernière. (Kyle Larson a remporté la course d’automne.)

Truex et le pilote juste derrière lui sur le tableau des cotes, Chase Elliott, ont les cinq meilleures notes de pilote à Douvres parmi celles sur le terrain.

Vous trouverez ci-dessous les 10 meilleures cotes de conducteur à Douvres parmi celles du domaine des doubles titres. (Notes des pilotes compilées à partir des courses 2005-2019 parmi les pilotes actifs à Douvres.)

Jimmie Johnson, 112,9Matt Kenseth, 105,8Kyle Busch, 104,3Martin Truex Jr., 99,8Chase Elliott, 98,2Kevin Harvick, 96,6Brad Keselowski, 92,4Clint Bowyer, 89,8Kurt Busch, 89,4Daniel Suarez, 87,5

Elliott, Hamlin et Truex prendront le départ de la première course de Douvres respectivement en première, deuxième et troisième. C’est de bon augure pour les trois, car les trois premières positions de départ sont de loin les plus performantes à Douvres sur la base des résultats de 100 courses précédentes sur la piste d’un mile. La deuxième position de départ a produit le plus grand nombre de gagnants (19) de tous.

Vous trouverez ci-dessous la répartition des victoires par position de départ dans l’histoire des 100 courses de la NASCAR Cup Series à Douvres.

(NASCAR) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/4b/78/dover-stats-082020_4m0hgnqcs85w1h66p607ua757.png?t=219990556&w=500&quality=80

NASCAR à Douvres choix d’experts

(Les statistiques sont des données en boucle de 2005 à aujourd’hui)

1. Martin Truex Jr.

Statistiques de carrière à Douvres:

Trois victoires, sept top cinq, 16 top 10; Trois pôles Classement moyen de 12,179 (sixième meilleur) Position moyenne de course de 11,489 (cinquième meilleur) Note du conducteur de 99,8 (quatrième meilleur)

Truex a en quelque sorte réussi à terminer les cinq dernières courses à la troisième place, ce qui est frustrant, mais au moins son équipe a de la vitesse. Il faudra que Truex répète ce qu’il a fait à Douvres en mai dernier, quand il a mené 132 tours sur le chemin de la victoire.

2. Jimmie Johnson

Statistiques de carrière à Douvres:

11 victoires, 17 top 5, 25 top 10; Trois pôles Finition moyenne de 8,900 (troisième meilleure) Position de course moyenne de 8,848 (meilleure série) Note du conducteur de 112,9 (meilleure série)

Nous savons bien que Johnson n’a pas remporté de course de Coupe depuis qu’il a pris le drapeau à damier sur cette piste il y a plus de trois ans, mais la sécheresse ne nous décourage pas.

Les chiffres de carrière de Johnson à Douvres sont tout simplement trop impressionnants pour être ignorés. Personne dans l’histoire de la course NASCAR n’a remporté plus de victoires en Coupe sur la piste que les 11 de Johnson (Bobby Allison et Richard Petty en avaient sept), et Johnson a mené 3110 des 14165 tours qu’il a parcourus à Douvres – un absurde 22%. Cela pourrait être sa meilleure chance de gagner une course avant qu’il ne se retire de la Coupe à temps plein à la fin de la saison.

3. Kyle Busch

Statistiques de carrière à Douvres:

Trois victoires, 12 top cinq, 19 top 10; une pôle Classement moyen de 14,300 (11e meilleur) Position moyenne de course de 10,376 (troisième meilleur) Note du pilote de 104,3 (troisième meilleur)

Le champion en titre de la NASCAR Cup Series est lui-même un peu sec, toujours sans victoire en 2020. Mais c’est une bonne piste pour le n ° 18. Busch a terminé dans le top 10 des trois dernières courses de la Coupe à Douvres, et le la plus récente de ses trois victoires au Monster Mile a eu lieu à l’été 2017.