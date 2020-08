Le combat de la trilogie entre Daniel Cormier et Stipe Miocic est à perdre.

À l’approche de l’UFC 252 de samedi, c’est essentiellement un tirage au sort entre Miocic et Cormier. Une chose est certaine, cependant: Vegas n’aime pas ce combat pour tenir la distance.

Et pourquoi devraient-ils? Dans les deux affrontements des poids lourds entre les combattants, les combats ont été terminés à l’intérieur de la distance: Cormier a pris le premier combat via KO au premier tour, tandis que Miocic a pris sa revanche avec une victoire TKO dans leur combat de 2019, remportant le titre des poids lourds de l’UFC dans le processus.

Cormier, poids lourd classé n ° 1 de l’UFC, et Miocic font face à des chances minces de rasoir avant le combat final (supposé) de samedi entre les deux Goliath. S’il y a une chose que Vegas semble savoir, c’est que ce combat pourrait tenir la distance: dans l’état actuel des choses, il y a +210 de chances que ce combat aille jusqu’à la cloche finale, contrairement à leurs deux premiers combats.

Voici ce que vous devez savoir sur les paris sur la carte UFC 252 de samedi, y compris les cotes mises à jour pour Stipe Miocic contre Daniel Cormier 3 et le reste des combats.

Cotes UFC 252 pour Stipe Miocic contre Daniel Cormier 3

Moneyline: Miocic -103, Cormier -117Plus de 2 1/2 tours: -150Moins de 2/12 tours: +120

Les deux premiers combats entre Miocic et Cormier sont allés dans des directions opposées: Cormier a arrêté son premier combat au deuxième tour via KO, tandis que Miocic a rendu la faveur l’année dernière au quatrième tour, remportant le championnat UFC des poids lourds dans le processus.

Avec Cormier le léger, léger favori sur Miocic, les parieurs pensent que ce combat pourrait vraiment aller dans les deux sens. En plus du fait que les deux combattants ne se sont pas battus depuis leur rencontre il y a presque un an jour pour jour, il n’y a aucun moyen réel de savoir qui pourrait entrer dans le combat plus chaud ou plus prêt.

De manière assez surprenante, les parieurs aiment aussi ce combat pour se terminer en 2 1/2 rounds. Dans une certaine mesure, cela a du sens: cinq des sept derniers combats de Miocic se sont terminés en un seul tour, avec seulement deux – la victoire de l’UD 2018 sur Francis Ngannou et la victoire du TKO au quatrième tour de 2019 sur Cormier – d’une durée supérieure à un. Pour Cormier, 12 de ses 25 combats en carrière ont duré plus de deux rounds.

Cotes des paris pour la carte de combat UFC 252

Daniel Pineda contre Herbert Burns

Moneyline: Pineda +235, brûle -275Plus de 1 1/2 tours: +105Moins de 1 1/2 tour: -105

Jim Miller contre Vinc Pichel

Moneyline: Miller +116, Pichel -136Plus de 2 1/2 tours: -150Moins de 2 1/2 tours: +120

Danny Chavez contre TJ Brown

Moneyline: Chavez +130, Marron -150Plus de 2 1/2 tours: -115Moins de 2 1/2 tours: -115

Chris Daukaus contre Parker Porter

Moneyline: Daukas -102, Porter -118Plus de 1 1/2 tours: -125Moins de 1 1/2 tours: -105

Junior Dos Santos contre Jairzinho Rozenstruik

Moneyline: Dos Santos +108, Rozenstruik -128Plus de 1 1/2 tours: -115Moins de 1 1/2 tours: -115

Marlon Vera contre Sean O’Malley

Moneyline: Vera +240, O’Malley -280Plus de 1 1/2 tours: -155Moins de 1 1/2 tours: +125

John Dodson contre Merab Dvalishivili

Moneyline: Dodson +210, Dvalishvili -250Plus de 2 1/2 tours: -300Moins de 2 1/2 tours: +240

Ashley Yoder contre Livia Renata Souza

Moneyline: Yoder +141, Renata Souza -161Plus de 2 1/2 tours: -335Moins de 2 12 tours: +260

Felice Herrig contre Virna Jandiroba

Moneyline: Herrig +250, Jandiroba -290Plus de 2 1/2 tours: -225Moins de 2 1/2 tours: +185

Tony Kelley contre Kai Kamaka

Moneyline: Kelley +155, Kamaka -180