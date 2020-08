Ferran Torres a été envoyé à l’aise contre le Vestiaire de Valence et surtout avec Dani Parejo après avoir confirmé son départ pour Manchester City. Le jeune homme extrême est sincère et explique qu’il s’est senti isolé dans le stand lorsque le club a décidé de se passer de Marcelino. Il a aimé le rêve de jouer dans la première équipe che, mais souligne que certaines circonstances et certaines personnes l’ont empêché de le faire à cent pour cent.

«Je quitte l’équipe de ma vie. C’est l’équipe qui m’a tout donné et qui m’entraîne depuis l’âge de sept ans … mais aussi là où j’ai vécu des moments difficiles, dans lesquels j’ai été frustré, qui m’a amené à prendre la décision de partir. Mais je voudrais souligner, permettez-moi d’être très clair, que je suis très reconnaissant à Valence et que je le soutiendrai où qu’il se trouve.. Le problème est qu’il y a des gens au sein du club et quelques journalistes déterminé à me laisser faux et à tacher mon image. Je refuse de mal sortir de Valence parce que je suis un valencianiste », explique-t-il à Marca.

Ferran Torres continue ainsi: «Quand le club a décidé de me faire onglet de la première équipe, sans me forcer quoi que ce soit, j’ai commencé à recevoir des pressions et des critiques pour la rejeter. Et pas seulement moi. Ils voulaient également nuire et discréditer mes représentants et ma famille. Bien que, heureusement, ce ne soit que quelques moyens. Les mêmes personnes qui font maintenant campagne contre moi ont dit à l’époque que nous avions tort et que j’échouerais, ce qui à seulement 17 ans faisait très mal. Tout comme je dis cela, je dois admettre que de nombreux autres médias et journalistes m’ont toujours traité avec amour et respect. Même maintenant qu’il y a des employés du club qui travaillent à salir mon image.

Sur le comportement de Parejo

«Je dois dire qu’après trois ans d’expérience en équipe première, tout cela me rattrape mature et fort mentalement. Mais à 17 ans, non. Parejo est un grand joueur mais personnellement je n’ai jamais eu de relation avec lui. Quand j’ai rejoint la première équipe, à 17 ans, ils sont passés plusieurs semaines jusqu’à ce qu’il me voue un simple «bonjour». Je ne pense pas qu’il était un bon capitaine avec moi. Le pire est venu avec le départ de Marcelino. Kangin et moi avons été utilisés comme coupables dans les vestiaires, et nous avons cessé de parler pendant des semaines », explique Ferran Torres.

Enfin, il insiste sur le fait qu’il a fait sa part pour rester à Valence: «Je voulais rester et nous avons offert au club les conditions pour le faire. Et deux des trois, comme je l’ai déjà expliqué, n’étaient pas bon marché. L’économique, en plus, n’était pas au-dessus des possibilités du club. Je savais que Valence n’était pas en mesure de payer autant que les grands clubs européens mais j’ai pu mener le projet et je voulais être traité comme tel, que le club a fait un effort pour me retenir. Ils ne voulaient tout simplement pas, point final.