La star portugaise a marqué deux fois contre Lyon mais n’a pas pu empêcher la Juve de sortir (Photo: .)

Cristiano Ronaldo admet que la Juventus n’a pas été à la hauteur des attentes après avoir quitté la Ligue des champions aux mains de Lyon alors qu’il a rompu son silence après le résultat – bien qu’il n’y ait pas eu de mots pour le patron sortant Maurizio Sarri.

Les champions italiens ont une nouvelle fois échoué en Europe, avec une victoire 2-1 vendredi soir contre Lyon – avec les deux buts marqués par Ronaldo – pas assez alors que la partie française progressait aux buts à l’extérieur après avoir remporté le match aller 1-0.

La Juve n’a pas perdu de temps pour annoncer les changements par la suite, Sarri étant démis de ses fonctions et l’ancien milieu de terrain légendaire Andrea Pirlo a été remplacé par surprise.

Sarri a été limogé samedi après la sortie de la Juventus lors des 16 derniers matchs de la Ligue des champions (.)

Ronaldo a réfléchi à la saison de la Juve au lendemain de sa sortie de la Ligue des champions, affirmant que l’équipe devait s’améliorer, mais il n’y avait notamment aucune référence à Sarri ou à son départ du club.

«La saison 2019/20 est terminée pour nous, beaucoup plus tard que d’habitude mais encore plus tôt que prévu», a-t-il écrit sur Facebook.

«Il est maintenant temps de réfléchir, d’analyser les hauts et les bas car la pensée critique est le seul moyen de s’améliorer.

«Un grand club comme la Juventus doit toujours penser comme le meilleur du monde, travailler comme le meilleur du monde, afin que nous puissions nous appeler l’un des meilleurs et des plus grands clubs du monde.

«Gagner à nouveau la Serie A dans une année aussi difficile est quelque chose dont nous sommes très fiers.

«Personnellement, marquer 37 buts pour la Juventus et 11 pour l’équipe nationale portugaise est quelque chose qui me fait affronter l’avenir avec une ambition renouvelée et le désir de continuer à faire de mieux en mieux chaque année.

«Mais les fans exigent plus de nous. Ils attendent plus de nous. Et nous devons livrer, nous devons être à la hauteur des attentes les plus élevées.

«Puisse cette courte pause de vacances nous permettre à tous de prendre les meilleures décisions pour l’avenir et de revenir plus forts et plus engagés que jamais. À bientôt!’

