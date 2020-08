Clippers de Los Angeles battre Mavericks de Dallas 122-130 après le troisième match des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité demeure avec un résultat de 1-2 pour Clippers de Los Angeles.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un 10-2 partiel au cours du quart et ont terminé sur un résultat de 23-23. Après cela, au deuxième quart, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 10-2 au cours du quart et avait une différence maximale de 15 points (53-68) pendant le quart, ce qui conclu avec un résultat partiel de 31-45. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un score de 54-68.

Au cours du troisième trimestre Clippers de Los Angeles il a pris ses distances sur le tableau de bord, a atteint une différence de 17 points (79-96) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-34 et 85-102 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Mavericks de Dallas a réussi à se rapprocher à nouveau sur le tableau de bord, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un score partiel de 37-28. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 122-130 pour les visiteurs.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Kawhi Leonard et Shamet Landry pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 36 points, huit passes et neuf rebonds et 18 points et trois rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Kristaps Porzingis et Tim Hardaway, avec 34 points, une passe et 13 rebonds et 22 points, deux passes et six rebonds respectivement.

Lors du prochain affrontement, les deux équipes se battront à nouveau pour la victoire, cette fois dans le AdventHealth Arena lors de la quatrième réunion de la série.