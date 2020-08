La star de Trail Blazers, Damian Lillard, a insisté sur le fait qu’il continuerait à jouer malgré la luxation de son doigt.

Lillard s’est disloqué le doigt alors que les Trail Blazers tombaient face aux Lakers 111-88 jeudi, laissant leur série de premier tour de la Conférence Ouest à 1-1. Le garde étoile avait 18 points sur 6 tirs sur 14 et a admis un certain inconfort avec le doigt.

PLAYOFFS NBA: Bracket | Horaire | Expliquer la bulle

« C’est juste douloureux, un peu sensible au toucher et disloqué donc c’est juste douloureux, un peu enflé et inconfortable », a déclaré Lillard après le match.

Cependant, Lillard n’a laissé aucun doute sur son statut à l’avenir.

«Je joue», a déclaré Lillard.

PLUS: Charles Barkley déchire Skip Bayless sur les commentaires de Lillard

Les rayons X de Lillard sur son doigt étaient négatifs après le match.

Damian Lillard de Portland a subi une luxation de l’index gauche. Rayons X négatifs. – Shams Charania (@ShamsCharania) 21 août 2020

Mais Lillard s’inquiétait un peu, la blessure était plus grave. La vidéo le montrait visiblement bouleversé par la blessure sur le terrain.

Il a expliqué ce moment après le match.

« [The staff] J’ai dû le remettre pour moi, et à ce moment-là, je pensais qu’il était cassé », a déclaré Lillard.« J’étais simplement frustré parce que j’ai dû revenir en arrière et le faire examiner. J’étais juste frustré. C’était juste un mauvais timing. Je gère beaucoup le ballon, donc sachant simplement qu’il va y avoir un certain inconfort, je ne sais pas comment cela va se sentir ou comment cela va se passer. C’est frustrant. C’était tout ce que c’était. «

Le double-double d’Anthony Davis de 31 points et 11 rebonds a conduit les Lakers, avec le troisième match à jouer samedi. Lillard a estimé que Portland ne jouait pas l’offensive à ses plus hautes capacités.

« Je ne dirais pas que nous étions dus, mais je pense que le match s’équilibre », a-t-il déclaré. « Certains gars sortent et passent une énorme soirée, puis la nuit suivante, ils peuvent être refroidis. Certaines équipes jouent très bien pendant des étirements et ensuite ils ont ce match où ils se calment. Je pense que nous avons très bien joué offensivement depuis que nous ‘ai été ici donc je ne dirais pas que nous étions dus, mais ça arrive. «