Apparemment sorti de nulle part, la recrue de Thunder Darius Bazley est devenue un sujet de discussion, et à juste titre.

Lundi, bien qu’ayant subi une défaite contre les Suns, l’impressionnant jeune a obtenu son deuxième départ consécutif et a fait quelque chose que seuls Russell Westbrook et James Harden ont… des matchs consécutifs de 20 points en tant que recrue du Thunder.

Le fait a été souligné par le personnel des relations publiques du Thunder et tweeté par Erik Horne de l’Athletic.

Bazley a semblé assez impressionnant après avoir été engagé pour des répétitions supplémentaires en l’absence de nombreux joueurs de rotation du Thunder. Steven Adams et Nerlens Noel ont chacun raté les deux derniers matchs, ce qui a ouvert la porte au jeune, qui a débuté lundi.

Sur la base de ce qu’il a fourni, Donovan pourrait être obligé de lui trouver quelques minutes supplémentaires, même lorsque l’équipe retrouve toute sa force.

Contre les Wizards dimanche, Bazley a terminé la soirée avec 23 points et sept rebonds sur le banc. Il a été promu dans la formation de départ contre les Suns lundi et a enchaîné avec 22 points, 10 rebonds et trois passes. Le plus important pour le Thunder était peut-être le fait qu’il a tiré 7 en 12 à partir d’un territoire à trois points dans les deux concours.

Malgré les excellents antécédents de l’équipe avec des prospects talentueux en dessin, ce type de productivité n’est pas quelque chose que l’on voit tous les jours, et cela n’a pas été vu depuis l’année recrue de Harden – la saison 2009-10.

Pour mémoire, bien que Kevin Durant ait enregistré plusieurs matchs de 20 points d’affilée, il l’a fait en tant que membre des SuperSonics de Seattle et n’est donc pas considéré comme une recrue «Thunder» à ces fins.

Maintenant, alors que nous nous dirigeons vers les séries éliminatoires, la confiance de Bazley sera forcément à un niveau record. Bon timing.