Orlando cherchera à concocter plus de magie tandis que Milwaukee tentera de contrer la tendance des efforts décevants des têtes de série lorsque les clubs de la Conférence de l’Est se battent à nouveau dans le match 2 de leur série éliminatoire au meilleur des sept jeudi dans la bulle NBA.

Nikola Vucevic a dominé Milwaukee à l’intérieur et à l’extérieur, et le Magic a assommé la tête de série de l’Est en égalant le rythme rapide des Bucks dans un étourdissant 122-110 mardi lors du premier match au ESPN Wide World of Sports Complex près d’Orlando.

Ironiquement, les Bucks se sont retrouvés dans l’ombre de la base de l’adversaire même s’ils ont terminé la saison régulière avec 23 matchs avant le Magic, huitième. Au cours des saisons précédentes, Milwaukee aurait accueilli les deux premiers matchs de la série du premier tour.

« Toute l’année, nous avons prospéré grâce à nos propres fans; nous n’avons pas ça », a noté le vétéran des Bucks George Hill à la suite de la défaite. « Nous n’avons pas encore compris. Quand vous êtes frappé dans la bouche, vous devez lancer le prochain coup de poing. »

Il n’y a pas eu de coups de poing dans le premier match, mais les défenseurs d’Orlando ont fait du bon travail pour se retrouver face à la vedette des Bucks, Giannis Antetokounmpo. Il a réussi 31 points sur un tir de 12 pour 25, mais a également mixé en cinq revirements.

Le Magic a transformé les 16 chiffres d’affaires de Milwaukee en 25 points et a limité les Bucks, qui ont enregistré les troisièmes points les plus rapides de la saison régulière, à seulement 10.

L’attaquant de deuxième année Gary Clark, qui a été renoncé en saison par les Rockets et a commencé sa carrière de Magic sur une paire de contrats de 10 jours en janvier, a reçu une grande partie du crédit pour le travail défensif sur Antetokounmpo.

« De toute évidence, notre objectif principal était d’essayer de rendre la tâche difficile à Giannis, de protéger la peinture », a déclaré Vucevic. « Nous l’avons fait en équipe. Gary a fait un excellent travail en le combattant et nous avons pu l’aider. »

Lorsque les choses se sont ralenties, Vucevic était une équipe de démolition composée d’un seul homme.

Vucevic a totalisé 35 points et 14 rebonds, gravé son nom dans l’histoire de Magic en devenant juste le quatrième joueur à avoir un match éliminatoire 35/10, rejoignant Shaquille O’Neal (quatre fois), Dwight Howard (trois) et Tracy McGrady (un) .

Il a brûlé les Bucks sur le périmètre avec une précision de 5 pour 8 sur 3 pointeurs, puis est allé à l’intérieur pour ajouter un autre 10 pour 16.

Tout compte fait, il a tiré 15 en 24, aidant le Magic à enregistrer le troisième plus grand nombre de 3 points (16) de l’histoire des séries éliminatoires de la franchise et le deuxième plus grand nombre de points, manquant par deux le record d’équipe de 124 contre Boston en match. 1 du premier tour de 1995.

Terrence Ross a complété Vucevic avec 18 points sur le banc.

Pendant ce temps, Khris Middleton, généralement le compagnon compétent d’Antetokounmpo, a été maintenu à 14 points sur un tir de 4 en 12.

Le Magic a dépassé les Bucks de 49,4% à 43,3, produisant une autre des disparités époustouflantes du jeu. Milwaukee s’est classé troisième de la NBA lors de la saison régulière pour le pourcentage de buts sur le terrain avec 47,6, tandis que le Magic était 27e (44,4).

S’il y a un bon côté pour les Bucks, c’est qu’ils sont allés 12-4 après une défaite en saison régulière, remportant ces 12 matchs par une moyenne de 14,2 points.

Ils venaient de perdre 116-105 à Boston lorsqu’ils se sont rendus à Orlando en novembre. Milwaukee a rebondi pour gagner ce match 123-91.

– Médias au niveau du champ