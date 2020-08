TOUR 6. Fabio Quartararo, leader de la Coupe du monde, s’est glissé et est dernier. C’est aux Français de rentrer.

ROUND 6. POL ESPARGARÓ DEVIENT UN LEADER! L’Espagnol dépasse Miller et est en tête de la course.

TOUR 5. La lutte pour la deuxième place que quittent Dovizioso, Espargaró et Mir est très belle. Spectaculaire dépassement courbe après courbe!

TOUR 3. Comme prévu, les Ducati mènent le test dans un groupe dans lequel trois Espagnols sont prêts à se battre pour la victoire. Binder réalise le tour le plus rapide et Quartararo est déjà cinquième.

TOUR 1. Miller passe en tête de la course après le premier tour. Ils sont suivis par Dovizioso, Pol Espargaró et Joan Mir. Maverick Viñales a chuté à la cinquième place.

14h00. LA COURSE COMMENCE!

13:58. Commencez le tour de chauffe! Les pilotes font déjà le tour de chauffe.

13h55. La voiture de sécurité roule déjà sur la piste du Red Bull Ring et on voit les pilotes sur la grille de départ.

13:49. Yamaha confirme vouloir garder secrète sa stratégie de pneus pour la course d’aujourd’hui. Bien faire les choses pourrait être la clé des aspirations de Maverick Viñales.

13:44. De nombreux regards seront tournés vers Andrea Dovizioso. L’Italien, qui sort quatrième, quittera Ducati à la fin de la saison. De plus, ce circuit a été le territoire de la marque italienne ces dernières années.

13:41. On se souvient de la grille de départ du GP d’Autriche MotoGp. Maverick Viñales sort en premier suivi de Miller et Quartararo.

13h33. L’HYMNE ESPAGNOLE SONORE SUR LA BAGUE RED BULL!

13:28. Jorge Martín, le vainqueur de Moto2, assiste aux médias. «Je suis très satisfait, cela a été assez difficile. Avec tous les nerfs et la tension, il était difficile de se tenir debout. Nous avons changé le pneu pour la deuxième course, mais j’ai pu créer des distances. Il y avait ceux qui doutaient de moi. Je le dédie à mon oncle décédé la semaine dernière »

13:25. Tous les regards sont déjà tournés vers la course MotoGP, qui en principe est toujours programmée à la même heure malgré le retard de la course Moto2 après l’accident de Syahrin.

13:21. Derrière l’Espagnol se trouvaient l’Italien Luca Marini, nouveau leader de la Coupe du Monde, et l’Allemand Marcel Schrötter.

13:19. VICTOIRE POUR JORGE MARTÍN! Obtenez la première victoire de votre carrière en Moto2!

13:17. Jorge Martín continue de voler en tête de la course et a déjà marqué deux secondes pour Luca Marini. Attention, il peut y avoir une deuxième victoire espagnole.

13:10. En Moto3, l’Espagnol Albert Arenas a remporté sa troisième victoire de la saison dans la catégorie, augmentant son avantage à la tête du Championnat du Monde dans la catégorie.

Arenas a surpassé son compatriote Jaume Masiá et le Britannique John McPhee, qui est monté sur le podium après des sanctions infligées au Japonais Ai Ogura, à l’Italien Celestino Vietti et au Sud-Africain Darryn Binder pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier virage.

13:06. A 10 tours de la fin de la course Moto2, l’Espagnol Jorge Martín mène l’épreuve suivi de Luca Marini.

13:05. Gino Borsoi, directeur sportif de l’Aspar Team, annonce une bonne nouvelle. Au début, il semble que Syahrin va bien. Il a de nombreux coups et ils font un check-up, mais le pilote est réveillé et répond », dit-il sur DAZN.

13:01. La course Moto2 vient de reprendre après un drapeau rouge après un spectaculaire accident de Syahrin qui a heurté la moto de Bastianini.

Un terrible accident 😰 Bastianini a perdu le contrôle et Syahrin n’a pas pu éviter la moto dans une zone très rapide ✅ Tous les pilotes sont conscients et «El Pescao» a été transféré au centre médical. Au plaisir de récupérer le plus tôt possible! 🙏 # AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/mqfWTYsEIt – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 16 août 2020

13h00. Bonsoir! Bienvenue à la quatrième manche de la Coupe du monde MotoGP, qui ce dimanche se dispute sur l’asphalte de Anneau de taureau rouge. Le Grand Prix d’Autriche accueille une nouvelle course sans Marc Márquez, mais avec une grande excitation après ce qui a été vu à la fois lors des essais et des qualifications.

L’Espagnol Maverick Viñales Avec sa Yamaha, il a remporté la pole position pour la course MotoGP hier et partira de la première ligne accompagné de l’Australien Jack Miller (Ducati) et les Français Fabio Quartararo (Yamaha).

Avec un temps de 1: 23.450, celui de Roses, qui a atteint sa première position de départ de la saison et le premier également pour l’Espagne, a réussi à régner dans un Q2 dans lequel Yamaha a une fois de plus démontré sa domination sur le Red Bull Ring. De plus, l’équipe japonaise a signé trois des quatre pôles du parcours dans la catégorie reine.

«Je suis très content de l’amélioration d’hier à aujourd’hui. Nous avons fait un bon tour et je suis content, tant sur l’eau que sur le sec », a déclaré Viñales après la Q2.

Pendant ce temps, Dovizioso, qui a annoncé hier qu’il ne continuerait pas chez Ducati en 2021, mènera la deuxième ligne devant deux Espagnols: Pol Espargaró (KTM) et Joan Mir (Suzuki).

Aussi, Àlex Rins (Suzuki) partira huitième, Aleix Espargaró (Aprilia) partira quatorzième, Iker Lecuona (KTM) seizième, Àlex Márquez (Repsol Honda) dix-huitième et Tito Rabat (Ducati) vingt et unième.