Ce fut une excellente journée pour les jeunes armes à Cincinnati samedi, remportant des victoires importantes lors du premier événement ATP depuis l’épidémie de coronavirus. Felix Auger-Aliassime, 20 ans, a battu Nikoloz Basilashvili 6-4, 6-1 en une heure et 16 minutes, assurant ainsi son 15e triomphe en Masters 1000.

C’était leur troisième rencontre et la troisième victoire du Canadien qui s’est brisé deux fois, livrant cinq matchs retour pour contrôler le tableau de bord et passer au tour suivant. Felix a eu dix vainqueurs et 22 fautes directes, pas un grand nombre mais plus que suffisant pour surpasser l’adversaire qui a pulvérisé plus de 35 erreurs.

Ils sont restés au coude à coude dans les échanges les plus avancés et c’est Auger-Aliassime qui a eu le dessus dans les plus rapides jusqu’à quatre coups, remportant un retour gagnant dans près de 30% de tous les points derrière le tir initial.

Basilashvili a pris une pause tôt avant que le jeune ne nivelle le score à 3-3. Ils ont échangé des pauses dans les matchs sept et huit, et le Canadien a décroché son troisième à 5-4 pour terminer le set. Felix a à peine perdu un point dans ses matchs dans le deuxième set, volant le service de Basilashvili dans les matchs quatre et six et passant au sommet avec trois gagnants à 5-1.

Denis Shapovalov est parvenu au deuxième tour après une victoire 6-3, 6-3 sur un ancien champion Marin Cilic en une heure et 18 minutes. Le Canadien a remporté son troisième triomphe d’affilée contre le Croate avec une performance à toute épreuve, perdant 15 points en neuf matchs de service et repoussant la seule chance de pause offerte à Marin.

Luttant sur le deuxième service, Cilic s’est cassé trois fois, frappant sept vainqueurs et 21 fautes directes et ne suivant pas le rythme de Denis dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups. Shapovalov a sauvé un point de rupture avec un vainqueur du service dans le cinquième match, gagnant une pause dans le suivant avec un vainqueur du coup droit pour ouvrir un écart de 4-2.

Servant pour le set à 5-3, Denis a décroché trois vainqueurs de service pour le sécuriser avec style, espérant plus de la même chose dans le set numéro deux.

Trois joueurs canadiens sont au deuxième tour.

Là, il a battu Marin par amour à 1-1, confirmant la pause et en livrant une autre à 5-3 après une erreur du revers de Cilic pour prendre un départ gagnant.

Pablo Carreno Busta traînait 4-2 dans le premier set avant de passer à la vitesse supérieure pour battre Dusan Lajovic 7-5, 6-1 en une heure et 28 minutes. Reilly Opelka a eu besoin d’une heure et 20 minutes pour battre Cameron Norrie 6-3, 6-4 pour sa septième victoire au Masters 1000.

Tirant 18 as, Reilly a défendu les deux points de rupture offerts à Cameron, obtenant une pause dans chaque set pour se retrouver au-dessus du sommet. Dans une rencontre similaire, Milos Raonic a renversé Sam Querrey 6-4, 6-4, sauvant les trois occasions de pause et l’emportant avec une seule pause dans chaque set.

Avec 19 as, Milos a remporté sa 350e victoire ATP, terminant la rencontre avec 28 vainqueurs et 19 fautes directes et ayant le dessus dans les rallyes les plus rapides jusqu’à quatre coups.